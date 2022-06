Juana Viale sorprendió a todos como acomodadora de autos en un evento del colegio de sus hijos

Recientemente, se dio a conocer sobre el destino incierto de Juana Viale y Mirtha Legrand como las flamantes conductoras de los almuerzos. Abuela y nieta quedaron desvinculadas de eltrece y su futuro en la pantalla aún no está definido. Es Nacho Viale el encargado de buscar el canal emisor del clásico programa. En medio de las especulaciones, ambas disfrutan de su tiempo libre mientras se cierre un nuevo contrato. En este contexto, la actriz realizó una particular actividad que no tardó en difundirse: Valet Parking.

Juana es madre de Ámbar (19), Silvestre (14) y Alí (10), y si bien la vida de sus hijos la maneja con total hermetismo, hay algunos detalles al respecto que no pasan desapercibidos. Uno de ellos es que la mayor de clan culminó sus estudios secundarios y se mudó a París para estudiar cine. Mientras, los dos más chicos asisten a una escuela con modalidad Waldorf, en la que se trabaja con la premisa de la búsqueda de un involucramiento de toda la comunidad educativa en el proceso de aprendizaje.

A diferencia, de la escolaridad clásica, la educación Waldorf pone un especial enfoque en el desarrollo de las habilidades intelectuales, artísticas y prácticas del alumno, poniéndola en eje de una forma integrada y holística. Para llevar a cabo esto, se realiza mediante diversos procesos diarios y los eventos de la comunidad al respecto tienen una gran importancia. Allí es donde participan los padres de los alumnos, en búsqueda de la integración al proceso escolar. Y este fue el motivo por el cual Juana Viale participó de la organización de una de las celebraciones de la institución, y no pasó desapercibida ya que sorprendió a los presentes.

“El sábado pasado, este colegio hizo un evento muy importante, que se llama “El evento de los farolitos”, es un suceso muy lindo y muy esperado. Cuando los autos empezaron a llegar con todos los autos del colegio, se encontraron, que la madre que estaba haciendo de Valet Parking, era Juana Viale”, contó Luli Fernández, en Socios del espectáculo (eltrece).

En este sentido, la panelista indicó que la nieta de Mirtha fue la encargada de estacionar todos los vehículos que llegaban al lugar, por lo que fue una de las organizadoras de la sección. Por supuesto, no realizó esta labor sola, sino que fue junto a un grupo de padres, que tenían una división de tareas en cada aspecto del evento. Debido a que se trató de una actividad escolar, por supuesto que no recibió un pago por la actividad que llevó a cabo.

Dicho evento se lleva a cabo anualmente al comienzo de la estación invernal, y tanto padres, alumnos y docentes participan de la actividad del encendido de los farolitos artesanales que los niños prepararon en la escuela con anticipación. Ese día, el calor familiar y la música no faltan, por ellos todos los presentes son muy colaborativos para que todo salga de acuerdo a lo pautado, para disfrutar de un cálido momento.