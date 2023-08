escuchar

Luego de enfrentarse de forma pública a Oscar González Oro y de ganarle la pulseada a Graciela Alfano en la lucha por un lugar en el nuevo programa de Fabián Doman, Cinthia Fernández abrió un nuevo frente de conflicto: la panelista no dudó en compartir su indignación al enterarse de que Horacio Cabak será uno de sus compañeros en Bien de mañana. “Vamos de machirulo en machirulo”, disparó en medio de un suspiro.

Los problemas para Cinthia comenzaron cuando el Negro González Oro reemplazó la semana pasada a Joaquín “Pollo” Álvarez en Nosotros a la mañana. El periodista tomó la posta del conductor por unos días, hasta el comienzo de Bien de mañana, el ciclo matinal que marcará el regreso de Doman a la televisión luego de su experiencia al frente de Independiente y que debutará el lunes 14 de agosto.

Tras la pelea con González Oro, Cinthia Fernández no apareció en NAM Instagram: cinthia_fernandez_ / Archivo

A partir de una discusión que se originó a raíz de una entrevista con Andrés Nara, el padre de Wanda, Cinthia Fernández y Oscar González Oro protagonizaron un tenso cruce en vivo, que culminó con la salida del estudio de la panelista. Luego de un ida y vuelta entre la también bailarina y el padre de la conductora de MasterChef, intervino González Oro. “Les pido, por favor, si tienen una cuestión personal, la dirimen en el corte”. Posteriormente, el presentador le advirtió a la panelista que debía preguntar en orden y sin gritos que se cruzaran, lo que derivó en la salida espontánea de Fernández del estudio: “Listo. Harta me tienen”, sentenció.

Cinthia Fernández abandonó el estudio de NAM tras un cruce con González Oro

Superado el conflicto, Cinthia volvió al programa y se mostró ilusionada por lo que suceda a partir de la llegada de Doman. Sin embargo, luego se enteró que Graciela Alfano estaba en la lista de sus posibles compañeras y, según trascendió, habría dado a elegir a la producción entre una de las dos. Según confirmó Laura Ubfal en Intrusos fue la mediática quien se quedó con el trabajo: la actriz no llegó a arreglar con la producción y quedó fuera del proyecto. Todo parecía encaminarse hacia un buen debut el próximo lunes hasta que apareció en escena el nombre de Horacio Cabak y entonces la presencia de Fernández en el envío volvió a ser incierta.

Laura Ubfal contó quién será panelista en el programa de Doman ¿Graciela Alfano o Cinthia Fernández?"

Un nuevo frente llamado Cabak

Los conflictos de Cinthia con sus compañeros fueron tema de conversación en Intrusos en el espectáculo. Luego de repasar los distintos enfrentamientos de la panelista, compartieron una nota que Alejandro Guatti le hizo sobre el tema. Además de confirmar que volvió al programa y que todo estuvo bien porque estaban allí sus compañeros, habló de los días que estuvo ausente. “Me parece que fue lo correcto. En realidad fue por un tema de salud, que coincidió hermosamente aunque no tanto porque fue por salud”, contó. “Estoy en una etapa en la que no me quiero bancar cosas. Me lo banqué durante muchos años, que este medio a veces es un poco cruel, y antes ni te digo”, repasó.

Horacio Cabak, uno de los nombres que circuló para el nuevo panel de Doman

Sobre lo sucedido con González Oro, Cinthia explicó que él nunca reconoció que estuvo mal. “Él nunca consideró eso porque tuvo la oportunidad de pedirme disculpas cuando me encontró en el auto y me pidió que hagamos como un show para que vuelva y no accedí. Así que disculpas a modo personal no hubo”, repasó Fernández y confesó que no le quita el sueño que le pidan perdón pero que “hubiese estado bueno”. “Simplemente marqué mi posición, lo hice así y me parece que estuvo bueno”, repasó y aseguró que la tensión también la sintieron sus compañeros. “Todos me llamaron”, contó, agradecida.

Por último, Cinthia se mostró feliz por el regreso de Doman al programa. “Yo a Fabi lo adoro, me llevé súper bien, me re divertí. Siento que lo miro y me entiendo”, resaltó y aprovechó para comenzar a tener un nuevo enfrentamiento. “No me pone muy contenta haberme enterado que venían los compañeros que vinieron y que otros se iban el mismo día de la foto. Que venía Cabak... como que vamos de machirulo en machirulo. No sé, la verdad te digo, ahora voy a preguntar”, comentó. “¿Te irías vos si se confirma lo de Cabak?”, le preguntó Guatti. “Y, la verdad, tengo ganas de venir a laburar y tengo otra propuesta. Estoy como muy relajada. Si me tengo que ir, me voy. No quiero venir a pasarla mal”, cerró.

LA NACION