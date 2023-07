Desde Miami, Susana Giménez le deseó suerte a Oscar González Oro en su debut al frente de Nosotros a la Mañana: “La vas a romper”

escuchar

Durante su debut como conductor de Nosotros a la mañana (eltrece), Oscar González Oro recibió un saludo muy especial. En un audio que fue reproducido al aire del ciclo televisivo, Susana Giménez le envió sus mejores deseos para esta nueva etapa de regreso a la Argentina. Además, la diva asumió el puesto simbólico de madrina del programa.

El cambio de mando se hizo oficial hoy, en lo que fue la primera emisión a cargo del periodista. El viernes fue el último programa de Joaquín “el Pollo” Álvarez como conductor, quien con mucha emoción se despidió de sus compañeros y del ciclo. “Yo estoy feliz porque se viene un programa nuevo y porque este sigue, así que gracias de corazón. Este programa tiene buena leche, se lo discuto a cualquiera. Si hay que ponerle una ficha yo lo hago por este equipo porque acá hay buena onda”, dijo antes de cederle el lugar al “Negro” Oro.

A pesar de que su presencia en el ciclo será transitoria, hasta que Fabián Doman cumpla con sus compromisos y retorne a la conducción, el periodista, que estaba instalado en Uruguay, recibió una cálida bienvenida. Además de lo que le dijeron sus compañeros, también llegó un audio de Susana Giménez que se reprodujo al aire. La conductora, quien trabajó junto a González Oro, le dedicó unas sentidas palabras.

El saludo de Susana Giménez para el “Negro” González Oro en su debut al frente de NAM

“Hola, ‘negri’. Pero qué tal, buen día. ¿Estás de estreno? Estuviste en todos los canales y ahora eltrece en tu vida que es bárbaro, así que bienvenido”, comenzó la diva en el mensaje. A continuación, recordó sus inicios en la señal y le auguró lo mejor a su amigo: “Vas a estar fantástico. Seguro que vas a hacer un programa bárbaro”.

“Me dijiste que yo era la madrina de tu anterior programa, que realmente me parecía un honor grande. Ahora me nombraste madrina de este. Es una responsabilidad total, pero creo que la vas a romper. Te deseo todo lo mejor”, expresó Susana, visiblemente alegre por el nuevo paso de González Oro en su carrera.

También en el audio, la diva aclaró que actualmente se encuentra en Miami y cerró con un mensaje dirigido al conductor y a los televidentes: “Te deseo lo mejor, negrito. Que sea bárbaro todo. Fuerza para la gente y ya todo va a mejorar para el pueblo”.

Las primeras palabras de Oscar González Oro como conductor de NAM

En el comienzo de la emisión y tras el aplauso de todos los panelistas, el periodista se dejó ver con alegría por la chance de ocupar ese lugar y debutar en una señal que no conocía: “Es la primera vez en mi carrera de 40 años que trabajo en eltrece”.

A continuación, agradeció a las autoridades del canal que lo eligieron y al Pollo Álvarez, con quien ya habló durante una emisión antes de asumir el mando del programa. Luego, saludó uno por uno a los miembros del ciclo y dedicó unos segundos a bromear con varios de ellos. Por último, en lo que se refiere a la introducción, también compartió una reflexión sobre el estado de la ciudad de Buenos Aires.

