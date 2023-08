Aseguran que dos famosas no querían compartir panel en el nuevo programa de Fabián Doman: “Una ganó”

escuchar

Fabián Doman volverá el próximo 14 de agosto a su rol de conductor en la mañana de eltrece. El ciclo llegará en reemplazo del actual envío Nostros a la mañana, que finaliza el 11 de agosto. Todavía se desconoce la totalidad de quienes integrarán el nuevo proyecto del conductor, pero lo que sí se supo es que hay una guerra declarada entre dos posibles panelistas.

Se trata de dos mujeres famosas, con mucha trayectoria en las lides del panelismo y que, según trascendió, no podrían estar juntas en un mismo programa. “Es una o la otra”, aseguraron esta tarde en Intrusos (América).

Cinthia Fernández y Graciela Alfano, en disputa por un lugar en el panel del nuevo programa de Fabián Doman

Sin embargo, poco más tarde, en el mismo programa de espectáculos aseguraron que ya se había definido quién era la figura famosa que, finalmente, ocuparía su silla de panelista.

En la presentación del programa de América, al hablar del nuevo ciclo que encabezará Doman en eltrece y que aún no tiene nombre, Flor de la V anunció el conflicto que hay entre dos posibles integrantes del ciclo. Sin decir de quién se trataba, la anfitriona del histórico ciclo de espectáculos bromeó con la grieta que existía entre ambas mujeres y le preguntó a una de las periodistas de su panel: “¿Es una o la otra en este caso, Laura Ubfal?”.

ESP - Fabian Doman. Canal 13 Buenos Aires. 07-02-2022 PATRICIO PIDAL/AFV

“Exactamente, Florencia”, respondió Ubfal, y de inmediato añadió: “Acá se viene el drama. ‘O ella o yo’. O Graciela Alfano o Cinthia Fernández ¿Y Doman? Se lava las manos”.

Fernández y Alfano habían tenido varios encontronazos e intercambios poco amables mientras ambas trabajaban como panelistas en LAM en 2019 y 2020, cuando el ciclo conducido por Ángel de Brito todavía estaba en eltrece. Este tipo de discusiones entre ambas dejó una relación de distancia que, en todo este tiempo, no pudo ser resuelto.

Por ello, cuando se supo que Doman regresaba a la televisión, también trascendió que ambas mujeres tenían chances de integrar el panel pero que, por la serie de conflictos vividos entre ambas, el lugar lo ocuparía solo una de ellas.

¿Quién será panelista de Fabian Doman?

En Intrusos, este jueves, revelaron primero quiénes eran las dos figuras que se disputaban un lugar en el panel y, además, un rato más tarde, la propia Ubfal contó cuál de las dos, Fernández o Alfano, se había quedado con la silla en el nuevo ciclo de Doman.

Laura Ubfal contó quién será panelista en el programa de Doman ¿Graciela Alfano o Cinthia Fernández?"

“Tengo una definición, hay una ganadora, hay una persona. Estoy en condiciones de declarar que entre Cinthia Fernández y Graciela Alfano hay una que está feliz. Una de las dos está feliz, la otra, no sé qué va a pasar”, dijo la periodista.

Más adelante, antes de definir quién había ganado la disputa por el lugar en el panel, Ubfal dio más información sobre el programa de Fabián Doman. Dijo, por ejemplo, que el ciclo se llamaría Bien de mañana, señaló que continuarán allí varios panelistas de Nosotros a la mañana, como Pampa Mónaco, Mariel Di Lenarda y Josefina Pouso. Y también informó que el conductor se había reconciliado con la abogada Ana Rosenfeld.

Graciela Alfano y Cinthia Fernández tuvieron múltipels enfrentamientos cuando ambas eran panelistas de LAM en 2019 y 2020

Tras emitir todas estas novedades sobre el nuevo ciclo del expresidente de Independiente, Ubfal regresó al tema original: “Pero el tema es Alfano o Cinthia ¿Al final quién quedó?”.

“¿Quién quedó?”, repitió la pregunta la periodista y añadió: “Cinthia, te mando un beso enorme. Alfano no arregló. Hace cinco minutos tuve la noticia de que Alfano no arregló. No va. Se bajó”. Con esto, daba a entender que la panelista que trabajaría en el nuevo ciclo de Doman sería Cinthia Fernández.

Finalmente, Cinthia Fernández se quedó con el lugar de panelista en el nuevo programa de Fabián Doman, un sitio que disputaba con Graciela Alfano (Foto: Instagram cinthia_fernandez_)

“Igual, Doman hizo mucha fuerza por Cinthia. Es verdad que la Alfano era un número puesto porque el canal la había recomendado. Las querían a las dos pero era imposible porque Alfano no quería, pero Doman dice que Cinthia es muy buena panelista y que con él rindió muy bien”, intervino en su momento el periodista Guido Záffora.

“Cinthia está festejando porque no va a estar Alfano -aportó Ubfal-. Y le acaba de ganar un juicio a un youtuber que hablaba pestes de ella y ganó muy buena plata. Así que festeja Cinthia”.

Para cerrar el tema, Maite Peñoñori señaló que Cinthia “tenía ganas” de estar en el programa, y que quería ir ya la semana que viene para estar en los últimos días de Nosotros a la mañana, donde es panelista, pero le dijeron que se quedara tranquila, que podía comenzar el lunes con el inicio del nuevo ciclo de Doman.

LA NACION