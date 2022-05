El incómodo momento de Flor Vigna y Nico Occhiato en El último pasajero: “Salgamos de acá”

Un participante de El último pasajero puso “en aprietos” a Flor Vigna y Nicolás Occhiato en pleno programa. La expareja conduce el ciclo que se transmite todos los domingos por la pantalla de Telefe. En el último programa, uno de los concursantes les hizo un pedido especial tras un momento a pura pasión entre el público.

En medio de un momento exultante y la sorpresa del equipo Rojo, dos de los participantes decidieron festejar el triunfo con un beso en la boca y revelaron la relación que los unía. “¡Mirá lo que es ese chape!”, gritó Occhiato al verlos. “Tremendo... a ver, ¿ustedes son novios?”, quiso saber. Para sorpresa suya y del resto de los presentes, el joven respondió que no, que solo eran “amigos con derecho”.

Tras esta respuesta, el conductor intentó encontrar complicidad con Flor Vigna. Sin embargo, ella lanzó otro comentario picante que lo dejó con la boca abierta. “Tremendo. Yo estuve siete años de novia y nunca me dieron ese beso”, lanzó mientras los jóvenes seguían besándose.

“¿Amigos con derecho? ¿Por qué no se avanza la relación si son amigos con derecho?”, repreguntó Occhiato para encontrar una respuesta a la situación. “No sé, nunca se nos dio”, sostuvo el concursante. Acto seguido, Vigna quiso saber qué había pasado hasta ahora en ese vínculo e indagó: ¿Están contentos así sin etiquetas y todo?”, a lo que le respondieron que sí. Sin salir de su asombro, la conductora agregó: “¿Ninguno quiere algo más?”.

Un participante incomodó a Flor Vigna y Nico Occhiato en pleno programa

“Así ninguno sale lastimado”, dijo el chico al tratar de explicar lo que sucede entre ellos. No obstante, Vigna no se quedó contenta con la respuesta y volvió a insistir en qué sucedía cuando estaban con otras personas en el medio. “¿No chapan adelante de alguien en el mismo boliche? Es decir, si vos querés chapar con otra en el mismo boliche, lo haces adelante de ella, ¿no?”, agregó dubitativa. “No, pasa que se puede enojar porque somos amigos con derecho”, indicó el joven.

Pero, la chica en cuestión tenía preparada una respuesta para tratar de minimizar la situación: “A mí no me molesta que lo haga”. Acto seguido, ambos remarcaron que si salen a algún boliche y se besan con otras personas no hay ningún problema.

Vigna, sorprendida por la situación, indicó que la relación que tenía los jóvenes “no es para amores en Covid-19″. Un instante después, otro de los participantes que estaba en la tribuna hizo un comentario que no pasó desapercibido e incomodó a los conductores. “Ustedes dos deberían hacer lo mismo”, les aconsejó.

Sin entender del todo lo que acababa de escuchar, Flor quedó descolocada y fue su ex quien reaccionó e intentó desentenderse de la situación lo más elegantemente posible. “Salgamos de acá, mejor”, lanzó antes de continuar con el programa.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato se separaron a principios del año pasado Instagram

En 2021, luego de confirmar la separación entre ambos, Vigna contó en un móvil con LAM los motivos de la ruptura. Lejos de buscar excusas, advirtió: “Siempre voy a decir que lo quiero un montón y es un buen pibe, pero bueno hoy en día no estaban las cosas para seguir”. Tiempo después, la bicampeona del Bailando confirmó su romance con Luciano Castro, de quien se muestra cada vez más enamorada.