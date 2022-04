Flor Vigna reveló si quiere ser mamá con Luciano Castro

Flor Vigna está de novia con Luciano Castro desde hace poco menos de un año. La pareja disfruta de su relación y se muestra enamorada y unida en las redes sociales, en donde ambos suelen interactuar con sus fanáticos. Esta vez, la flamante cantante y bailarina habilitó la opción de preguntas y respuestas de las stories de Instagram para interactuar con sus fanáticos y allí uno de los usuarios aprovechó la ocasión para consultarle sobre sus intenciones de ser madre.

“¿Es verdad que querés ser mamá?”, indagó uno de sus seguidores sin tanto preámbulo. Al ver esta pregunta, la intérprete de Una en un millón respondió de manera contundente y sin profundizar en el tema. “No, gracias. De tía estoy bien por muchos años”, escribió junto a algunos emoticones y una imagen entrecortada donde se la ve con su sobrino en brazos.

Esta no es la primera vez que Flor Vigna habla de este tema y de sus planes, en ese sentido, junto al actor de Los ricos no piden permiso. En diciembre, en un móvil de Intrusos (América), fue consultada sobre el lugar que ocupa la maternidad en su vida. En esa ocasión, la artista aseveró que, si bien los deseos estaban, sentía que todavía no era el momento de abordar este tema.

Además, hace un tiempo, se refirió a la posibilidad de tener una familia ensamblada, y sostuvo: “Yo le pido a la vida que, por favor, aguante ‘un cacho’ porque estoy sacando mi música, y empezando a autogestionar y a producir todos mis proyectos. Sé que necesito tiempo”.

Flor Vigna descartó cualquier posibilidad de ser madre pronto Instagram @florivigna

Desde octubre, la cantante está en pareja con el actor, quien ya tiene tres hijos: Mateo, fruto de una relación pasada con una mujer que no es del ambiente artístico; y Esperanza y Fausto, los hijos que tiene con Sabrina Rojas, con quien estuvo en pareja durante once años.

“Yo nunca me enamoré de alguien con hijos y siento que la vida me quiere enseñar algo. Yo venía tan loca de laburo y tan exigente, y toda la parte familiar me conecta con algo que es un re disfrute de vida y un cable a tierra”, reflexionó al respecto Flor Vigna. Y acerca del deseo de tener sus propios hijos, afirmó: “En un tiempo me enternece mucho. En tres o cinco años podría ser”.

Flor Vigna habló sobre la posibilidad de ser madre

En tanto, Luciano sacó a relucir su lado más vulnerable hace unas semanas durante una entrevista en La once diez, en la que reflexionó sobre la diferencia de edad entre ambos y la posibilidad de convertirse en padres juntos. Sin irse por las ramas ni con la intención de evadir el tema, el actor respondió de manera directa. “No se habla del tema porque realmente tengo tres [hijos] y ella está en la cresta de la ola. No hay necesidad de ninguna de las dos partes”, dijo. Por ahora y sin planes de traer bebés a la familia, la feliz pareja disfruta a pleno su tiempo juntos.