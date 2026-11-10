El radical y deslumbrante cambio de look con el que Lali Espósito dejó a todos sin palabras

A poco más de una semana de que diera el sí junto a Pedro Rosemblat, celebración en la que lució su cabellera larga, Lali Espósito decidió arriesgarse y sorprendió en las últimas horas al mostrar un radical cambio de look.

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat y lució su cabellera larga (Fuente: Instagram/@lali)

Desde la peluquería, donde se la vio sentada tomando mate mientras su estilista la peinaba, la artista pop publicó un divertido challenge con el que mostró el antes y el después. Pasó de un largo cerca de la cintura a un corte conocido como estilo shag o mullet moderno (muy texturizado, con capas marcadas, volumen en la parte superior y flequillo desmechado que enmarca la cara).

Lali Espósito posó desde la peluquería (Foto: Captura Instagram/@lali)

Desde su cuenta de Instagram, en la que posee un total de 12 millones de seguidores, la intérprete de “NO ME IMPORTA” compartió el osado resultado y recibió la aprobación de sus fanáticos. “Marianaaaa, hasta pelada te ves hermosa, reina”; “Tiene la carita perfecta, cualquier corte le queda divino”; “Dame una chance, ¿qué tiene Pedro que yo no tenga?" y “Wow, Dios, esta señora, cualquier look le queda hermoso y ardiente, la amo”, fueron solo algunos de los halagos que le dejaron.

Algunos de los halagos que le dejaron los fanáticos (Foto: Captura Instagram/@lali)

No es la primera vez que Espósito sorprende con su estilo. Además de pasar por distintos cortes de pelo, también optó por diferentes tonalidades: desde su original castaño natural y lacio hasta el cobrizo, rubio platinado, rosa y tonos fantasía.

Lali Espósito pasó de un largo cerca de la cintura a un corte conocido como estilo shag o mullet moderno (Foto: Captura Instagram/@lali)

No hay dudas de que la ex Casi Ángeles transita una de las mejores etapas de su vida. Tras casarse con el conductor del stream Gelatina, lanzó junto a Miranda! BOM (Bailar o Morir), un álbum en conjunto compuesto por nueve canciones.

Lali y el dúo, compuesto por Juliana Gattas y Ale Sergi, son muy buenos amigos, además de compañeros de trabajo y colaboradores musicales. Su relación se fortaleció cuando compartieron tiempo como jurados en el programa La Voz Argentina, lo que dio paso a una gran amistad y a varias colaboraciones artísticas.

Los cantantes se unieron para lanzar un álbum en conjunto (Foto: @apa_agencia)

Cabe destacar que reversionaron el clásico “Yo te diré”, lanzaron el sencillo “Mejor que vos” y compartieron en varias ocasiones escenario, ya que la artista de 35 años estuvo como invitada de Miranda! en el Quilmes Rock y Miranda! estuvo en varios de los shows que la cantante realizó en River. Ahora, se preparan para hacer tres funciones en el Movistar Arena en conjunto, donde presentarán su nuevo lanzamiento.