El radical y deslumbrante cambio de look con el que Lali Espósito dejó a todos sin palabras
Días después de haberse casado con Pedro Rosemblat, donde lució su cabellera larga y oscura, la artista compartió un video con el que sorprendió a sus seguidores
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A poco más de una semana de que diera el sí junto a Pedro Rosemblat, celebración en la que lució su cabellera larga, Lali Espósito decidió arriesgarse y sorprendió en las últimas horas al mostrar un radical cambio de look.
Desde la peluquería, donde se la vio sentada tomando mate mientras su estilista la peinaba, la artista pop publicó un divertido challenge con el que mostró el antes y el después. Pasó de un largo cerca de la cintura a un corte conocido como estilo shag o mullet moderno (muy texturizado, con capas marcadas, volumen en la parte superior y flequillo desmechado que enmarca la cara).
Desde su cuenta de Instagram, en la que posee un total de 12 millones de seguidores, la intérprete de “NO ME IMPORTA” compartió el osado resultado y recibió la aprobación de sus fanáticos. “Marianaaaa, hasta pelada te ves hermosa, reina”; “Tiene la carita perfecta, cualquier corte le queda divino”; “Dame una chance, ¿qué tiene Pedro que yo no tenga?" y “Wow, Dios, esta señora, cualquier look le queda hermoso y ardiente, la amo”, fueron solo algunos de los halagos que le dejaron.
No es la primera vez que Espósito sorprende con su estilo. Además de pasar por distintos cortes de pelo, también optó por diferentes tonalidades: desde su original castaño natural y lacio hasta el cobrizo, rubio platinado, rosa y tonos fantasía.
No hay dudas de que la ex Casi Ángeles transita una de las mejores etapas de su vida. Tras casarse con el conductor del stream Gelatina, lanzó junto a Miranda! BOM (Bailar o Morir), un álbum en conjunto compuesto por nueve canciones.
Lali y el dúo, compuesto por Juliana Gattas y Ale Sergi, son muy buenos amigos, además de compañeros de trabajo y colaboradores musicales. Su relación se fortaleció cuando compartieron tiempo como jurados en el programa La Voz Argentina, lo que dio paso a una gran amistad y a varias colaboraciones artísticas.
Cabe destacar que reversionaron el clásico “Yo te diré”, lanzaron el sencillo “Mejor que vos” y compartieron en varias ocasiones escenario, ya que la artista de 35 años estuvo como invitada de Miranda! en el Quilmes Rock y Miranda! estuvo en varios de los shows que la cantante realizó en River. Ahora, se preparan para hacer tres funciones en el Movistar Arena en conjunto, donde presentarán su nuevo lanzamiento.