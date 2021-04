El rapero DMX está en estado vegetativo luego de sufrir un infarto

Tras sufrir un infarto el viernes pasado en su casa, el rapero estadounidense DMX (50) fue internado en al hospital de White Plains, en Nueva York, donde se encuentra en estado vegetativo. Aunque, según trascendió en los medios de comunicación, presenta “algo de actividad cerebral”.

Según el portal de espectáculos TMZ, Earl Simmons (tal como es su verdadero nombre) fue trasladado en la noche del 2 de abril de urgencia tras un ataque al corazón que se habría producido por una sobredosis.

De hecho, el artista lucha desde hace años contra su adicción a las drogas y, en consecuencia, se internó varias veces para rehabilitarse. La última vez fue en octubre de 2019, diez meses después de haber salido de la cárcel, donde pasó un año por fraude fiscal al admitir haber eludido el pago de 1,7 millones de dólares en impuestos.

No obstante, su abogado Murray Richman le comentó a CNN que no sabía qué pudo haber causado el ataque cardíaco. En el mismo sentido, su familia pidió respeto a través de un comunicado: “Les pedimos que tengan a Earl/DMX y a nosotros en sus pensamientos, deseos y oraciones, así como que respeten nuestra privacidad mientras enfrentamos estos desafíos”.

DMX es considerado como uno de las grandes referentes del género que surgió sobre finales de los 90 con éxitos como X Gon’ Give It To Ya y Party Up.

La última presentación de DMX se produjo en julio de 2020. El show lo realizó junto con Snoop Dogg, frente a más de medio 500 mil espectadores que sintonizaron el espectáculo, que obtuvo una gran repercusión al punto que su canción “X Gon’ Give It To Ya” cuenta con más de 400 millones de reproducciones en Spotify.

