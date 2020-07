El reclamo de Agustina Kämpfer que incomodó al Pollo Álvarez

El reclamo en vivo de Agustina Kampfer que incomodó a sus compañeros de Nosotros a la Mañana

Reclamos sin filtro. Agustina Kämpfer protagonizó un incómodo episodio en el programa que conduce el Pollo Álvarez, Nosotros a la Mañana, tras dejar en evidencia su "disgusto" por la diferencia con sus compañeros. Resulta que la conductora aprovechó un momento distendido para disparar contra el equipo que "no la había recordado mientras trabajó desde su casa".

Al parecer, la periodista se sintió "ofendida" por no recibir una mención especial cuando - por medidas de prevención contra el coronavirus- tuvo que salir al aire desde su hogar. Por el contrario, cuando Gastón, uno de los panelistas, se ausentó del estudio pusieron una placa con un afectuoso mensaje: "Extrañamos a Marote".

El descargo en vivo de Agustina Kampfer 01:44

Video

Fue entonces que Agustina aprovechó para interrumpir los halagos al ausente y se refirió a otro de sus compañeros: "Me gustaría hacerle una pregunta a Ariel Wolman, respecto de este tema. Ambos estuvimos en rotación y no vinimos por un par de semanas porque no nos tocaba, tal como a Gastón ahora. digo, ¿a vos te hicieron mención especial cuando no viniste?".

Si bien la picardía era el condimento de la pregunta, lo cierto es que el reclamo incomodó un tanto a Pollo Álvarez. Sin embargo, con rapidez Wolman contestó: "Sí, me hicieron mención especial", ironizó. Entonces Kämpfer disparó: "¡Ah mirá! A mí no. A mí ni eso, me ignoraron por completo".