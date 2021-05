Luis Novaresio conmovió a Agustina Kämpfer con un sorprendente gesto

En su programa Debo decir, el periodista Luis Novaresio recibe a invitados de distintos ámbitos para entablar una conversación que recorre temas de actualidad. En la última emisión, el ciclo de América tuvo como invitada a Agustina Kämpfer, con quien el periodista tuvo un buen gesto en vivo. En medio de una conversación que tiene como consigna retractarse por algo dicho, Novaresio le pidió disculpas a la periodista por un episodio ocurrido en el pasado, cuando ambos estuvieron en Intratables.

“Yo no debí decirle algo a Kämpfer”, comenzó el conductor en un segmento del programa llamado “No debí decir”. “La primera vez que nos cruzamos en la vida fue en Intratables. Me acuerdo que hacía un frío monumental. Arrancamos y no recuerdo la frase, pero debería hacerlo para disculparme incondicionalmente”, manifestó Novaresio. En ese sentido, el periodista señaló que “las disculpas son incondicionales, como las renuncias”. “No es ‘si te ofendí, te pido disculpas’, yo te ofendí y te pido disculpas. Y yo fui muy agresivo con vos”, admitió.

Kämpfer, que se mostró muy receptiva a las palabras de Novaresio, señaló: “Te lo tomo porque es mi forma de ser y porque te lo merecés en caso de que me hayas ofendido”. Luego, contó que no recuerda haberse sentido lastimada por aquella situación en particular. “La verdad es que me agredían tanto en ese programa que pasó como si nada. Gracias”, dijo la expareja de Amado Boudou.

El gesto de Luis Novaresio con Agustina Kampfer - Fuente: América TV

Finalmente, Novaresio señaló que, aunque entre ambos existe una distancia y una serie de diferencias ideológicas y políticas, esa situación no justifica el maltrato entre dos colegas. “Sigo pensar en muchas cosas como vos. Y lo hemos charlado mucho personalmente, pero este fue mi ‘no debí decir’, concluyó el conductor.

LA NACION