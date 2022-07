Agustina Kämpfer reveló en PH el papelón que protagonizó en el velatorio de Nelson Mandela

Agustina Kämpfer compartió en PH, podemos hablar, un momento por demás incómodo cuando como pareja de Amado Boudou participó del último adiós a Nelson Mandela. Además, se quebró al recordar la temprana muerte de su papá y reveló que, como lo hizo Juana Repetto, también ella hizo -entre otras varias cosas- cápsulas con su placenta.

Cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasen al frente aquellos que protagonizaron un papelón memorable, Agustina no dudó, y rememoró un episodio que vivió en el año 2013, cuando era pareja del aquel entonces vicepresidente de la Nación.

“Era el velorio de una persona muy influyente en la política. Estábamos en un salón rodeados de la gente que decide las fronteras, los acuerdos de paz, las guerras. Y la verdad es que nadie me hablaba a mí”, arrancó su historia la periodista. Luego, recordó que en un momento una señora “muy amorosa” se le acercó y le preguntó si había pasado a ver el cuerpo del difunto.

“Por esas cosas de lengua larga, sentí cierta confianza para decirle lo que yo pienso acerca de la muerte, de las tradiciones… que esa persona ya no estaba ahí en ese cuerpo, y lo absurdo que encuentro la cultura que tenemos de en vez de celebrar la existencia, lloramos su partida”, compartió.

Agustina Kampfer y Amado Boudou Archivo

“Tenés razón, mi marido ya no está en ese cuerpo”, le respondió la mujer con empatía, y Kämpfer quedó petrificada. “Era la viuda, y yo hablando lo que nadie me preguntó. Por suerte no la ofendí. Era la viuda de Nelson Mandela”, reveló sobre Graça Machel, la última esposa del activista contra el apartheid, ganador del Premio Nobel de la Paz y expresidente sudafricano.

Una placenta muy rendidora

Al igual que Juana Repetto en el mismo programa unas semanas atrás, Kämpfer contó que guardó la placenta de su hijo Juan y que la utilizó para una gran cantidad de cosas durante estos años. Además, confió que la idea la tomó de la misma Juana cuando, todavía embarazada, fue a Cortá por Lozano, donde la periodista era panelista, y habló de sus intenciones para con el órgano que se forma dentro del útero durante el embarazo.

“A mi placenta la guardé en el freezer. Después hice muchas otras cosas. Te diría que lo más lindo que hice es una impresión que la llaman ´el árbol de la vida´. La placenta con el cordón, cuando la apoyan sobre una lámina de papel, queda la sangre dibujada como si fuera un árbol. Entonces van pasando la placenta de papel en papel hasta que ya no queda sangre y te queda el árbol de la vida con el primer hogar de tu hijo, que fue tu vientre”, contó. “Para mi es la más linda obra de arte”, explicó luego y reconoció que no lo pudo colgar todavía porque son muy grandes y no tiene el espacio necesario en su casa.

Además del particular objeto de decoración, la también profesora de yoga reveló que hizo cápsulas que tomó durante la cuarentena estricta en la pandemia “para volver a su eje”, otro producto más que le dio a su hijo y un pequeño tamborcito con el cuerito de la placenta al que definió como un “objeto de poder”. Confió que no hizo más cosas porque sin querer se la tiraron a la basura. “¡Cuánto rinde la placenta!”, alcanzó a decir el conductor luego del detalle sin poder ocultar su asombro.

Agustina Kampfer Archivo

Sobre el final del programa, Kämpfer se quebró cuando la consigna fue hablar de algún momento cercano a la muerte. La periodista recordó la temprana muerte de su papá cuando ella tenía apenas 21 años. “Fue muy impactante e inesperado”, contó. Luego de recordar que se descompuso y que la llamaron para que se acerque al lugar, describió el grito que pegó su hermana al entrar al departamento donde se encontraba y ver la triste escena. “Fue la primera vez que enfrenté la muerte cara a cara con mucho dolor porque fue inesperado”, dijo con los ojos llenos de lágrimas, y si bien lamentó que su padre no la pudo ver recibirse de periodista, acordó con el conductor que él igual se sintió orgulloso de ella.