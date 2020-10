Barby Franco confesó el particular regalo que recibió de Fernando Burlando en el día de su cumpleaños. Imagen: Instagram

El 22 de octubre, la modelo y panelista Barby Franco cumplió años. Ese día, sus redes explotaron de videos sobre los lujosos regalos que recibió por parte de marcas y amistades. Sin embargo, faltaba revelar qué se traía entre manos su pareja, Fernando Burlando. "No me regaló nada", supo decir en Pampita Online. Sin embargo,este martes se retractó y contó finalmente lo que sucedió. "Resulta que me regaló una Biblia", expresó.

"El día de mi cumpleaños yo recibí muchos regalos, estaba todo lleno y me olvidé que había leído una gran caja que decía 'Para Barby de Burlando', pero la verdad es que el otro día Fernando me lo dio y... ¿podés creer que lo lleva él mismo para todos lados?", exclamó en el programa de Carolina Ardohaim.

El impensado regalo que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco - Fuente: Net TV 02:21

Video

Sorprendidos por el relato de la influencer, los demás panelistas cuestionaron con rapidez de qué se trataba y entonces respondió: "Creo que se dice libro. Resulta que me regaló una Biblia y tiene las hojas re finitas. ¿Cómo pretende que lea todo eso?".

De inmediato la reacción de Pampita y el panel fue de risas y posibles hipótesis al respecto. "Te querrá canonizar, es muy lindo leer la Biblia. Muchos católicos tienen en su casa una", dijo Pampita. "Sí, pero yo soy atea. O sea, mi familia me bautizó, pero no sé", se defendió con dudas Barby.

De igual modo, lejos de convertir el relato en un momento incómodo, entre risas comentó que es probable que el regalo fue más bien elegido para el propio abogado. "No creo en ninguna religión, creo que se la regaló para él. La usa todos los días. No sé qué le pasa. Burlando me dijo que estaba bueno y que la empezara a leer", concluyó.