El misterioso regalo sexual que recibieron Tefi Russo y el Pollo Álvarez

El Pollo Álvarez y Tefi Russo recibieron un curioso regalo sexual Crédito: Instagram

8 de agosto de 2019 • 14:42

Luego de dos años de relación, el periodista Joaquín "El Pollo" Álvarez y la instagramer Tefi Russo se casaron ayer en el departamento que ambos comparten en el barrio de Palermo.

Al día siguiente, Russo recibió al equipo del programa donde trabaja su flamante marido, Nosotros a la mañana (Eltrece) y les hizo un tour de la habitación de hotel donde pasarán su noche de bodas.

Aunque la atención de los periodistas primero se enfocó en el corazón de pétalos de rosas que el staff del hotel había preparado para la pareja, una misteriosa caja negra envuelta con un moño pronto disparó su curiosidad.

Cuando le pidieron que la abra, la chica se negó. "Es una caja con alto contenido erótico. Hay juegos y cositas. No sé si lo podemos abrir, no la chusmeé y no sé con qué nos podemos encontrar", admitió.

Santiago Zeyen, el cronista del programa, se animó a mirar adentro de la caja y brindó algunos detalles sobre su contenido: "Hay cosas grandes, chiquitas y de color".