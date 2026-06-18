El representante de Florencia Peña reveló cómo se encuentra la actriz tras lo sucedido: “Está destrozada”
En diálogo con LN+, Sebastián Centeno aseguró que fue un descuido de la producción y justificó que ella no tenía manera de corroborar la información
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Este jueves, durante la emisión de +Info a la tarde (LN+), Débora Plagger y Robertito Funes Ugarte hablaron en exclusiva con el representante de Florencia Peña, Sebastián Centeno, quien describió cómo se encuentra la actriz tras lo sucedido en la emisión de su programa en LUZU TV y justificó que fue un descuido de la producción al informarle mal sobre el estado del padre de Lionel Messi.
“Es muy doloroso. Florencia estaba haciendo un programa en vivo; ella no tiene acceso a los chats. Ella no está con un teléfono en la mano. Cuando ella llegó, ya habían pasado tres horas y se estaba apalabrando en diferentes chats la noticia. Por ende, esa noticia se la confirman al aire para que lo diga. Quizás Florencia confió. Fue un error. Flor está totalmente destrozada”, comenzó la aclaración de su representante.
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