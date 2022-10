El reproche de L-Gante tras su paso por el programa de Mirtha Legrand: “He sido ignorado”

escuchar

El sábado, Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante, estuvo invitado a La Noche de Mirtha (eltrece). Su presencia generó gran expectativa, ya que horas antes había trascendido que confirmaría su relación con Wanda Nara. Sin embargo, y aunque tuvo un picante ida y vuelta con Mirtha Legrand y hasta un show musical, dejó en claro que la experiencia que vivió no fue de sus favoritas, particularmente cuando hablaron de política: “He sido ignorado”, sostuvo.

Desde hace varias semanas el cantante de cumbia 420 está en boca de todos. Su acercamiento a Wanda Nara sorprendió a más de uno y las especulaciones sobre qué tipo de relación los une no tardaron en aparecer. El intercambio de likes, comentarios, la sesión de fotos juntos y un vivo de Instagram, hicieron que los rumores de un posible romance entre ellos se instalaran con fuerza. Y como se anticipó, durante el programa de la Chiqui, le preguntaron sobre el tema.

L-Gante fue protagonista de La noche de Mirtha del último sábado, donde también estaban Roberto García Moritán, Luciana Salazar, Marina Calabró y Ceferino Reato Captura eltrece

“¿Estás con Wanda o no?”, quiso saber el periodista Ceferino Reato, quien también estuvo invitado al programa. “La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos”, aseguró el cantante. Por su parte, la conductora se sumó al debate de la mesa y quiso saber si estaba enamorado de Wanda. Él no se inhibió y respondió a la pregunta de manera contundente. “No, enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex”, comentó, en referencia a Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.

Sin embargo, aunque su presencia dio que hablar y hasta tuvo un picante ida y vuelta con Mirtha por el nombre que eligió para su hija, Valenzuela reflexionó sobre su participación y, a través de sus redes sociales, dejó en claro que no se sintió del todo cómodo. Lo primero que hizo fue subir una foto suya donde escribió: “He sido ignorado”. En un primer momento, podría tomarse como una frase aislada, pero en el siguiente posteo compartió un fragmento de la emisión de La noche de Mirtha, en el cual se hablaba de política, que dio contexto a sus palabras.

L-Gante se mostró descontento con su participación en el programa de Mirtha Legrand (Foto: Instagram @lgante_keloke)

El músico compartió en sus historias una parte del programa del sábado. En ese momento, tocaban un tema de política y tenía la palabra el legislador porteño Roberto García Moritán. Sostuvo que “hay un gran negocio detrás de la pobreza, del cual lucran, lamentablemente, muy pocos” y cuando Mirtha quiso saber como operaba eso, le respondió: “Generando necesidad”. El intérprete de “RKT”, que estaba sentado a su lado, lo interrumpió y le preguntó: “¿Negocios que lucran con la pobreza o que llevan a la pobreza?”.

L-Gante evidenció su malestar cuando ignoraron sus preguntas sobre política

Sin embargo, el empresario pasó por alto su aporte y retomó su idea, dando como ejemplo El lobo de Wall Street, la famosa película que protagonizó Leonardo DiCaprio y dirigió Martin Scorsese. Pero, L-Gante volvió a alzar la voz: “¿Es algo que lleva tiempo, y es difícil estar en el lugar de ser Presidente hoy en día, o creen que es algo que puede llegar a venir otra persona y solucionar rápidamente? Eso es lo que me gustaría saber”. Pero, otra vez, omitieron su pregunta y quisieron saber si le tocó pasar hambre alguna vez.

LA NACION