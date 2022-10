Wanda Nara respondió a los rumores de embarazo y le hizo un filoso comentario a L-Gante en un vivo de Instagram

escuchar

“Nos estamos conociendo”, con esta frase L-Gante blanqueó su relación con Wanda Nara y confirmó así los rumores que acecharon a ambos desde la campaña que protagonizaron. Pero, entonces, aparecieron otros. Y es que se difundió que la modelo podría estar embarazada. A través de un vivo en Instagram, la pareja respondió a las consultas y la empresaria lanzó un ácido comentario al cantante.

Luego de la ruptura entre Nara y el futbolista Mauro Icardi y la separación entre L-Gante y Tamara Báez, el cantante y la modelo se mostraron juntos en diversas situaciones. “La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos. Es linda mujer”, expresó en la mesaza de Mirtha Legrand. Y aludió a su expareja y madre de su hija: “No, enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex”.

Wanda Nara habló sobre los rumores de embarazo en un vivo.

Nara disfruta del fin de semana largo de viaje en Uruguay, en José Ignacio. Desde allá, realizó un vivo a través de su cuenta de Instagram para sus fans. Instantes después, se sumó L-Gante. Además, junto a la modelo estaban presentes su hermana Zaira, su amiga Flor y su estilista Kennys Palacios.

En un momento, la mediática centró la conversación en que el artista adelantara una parte de la canción que compuso para ella. “Me inspiró un par de frases. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido”, apuntó días atrás durante el programa de La noche de Mirtha (eltrece). Pero esta vez tampoco reveló los detalles de su lanzamiento.

ARCHIVO-. Nara desmintió los rumores de que estaría embarazada.

Entonces llegó la esperada pregunta por parte de sus seguidores que tantos rumores generó: ¿Wanda estaría embarazada? “No, no estoy embarazada chicos. ¡Dejen de preguntar eso!”, respondió la empresaria de manera contundente. “¡Qué hija de mil esa noticia! ¿Quién da esas confirmaciones?”, agregó el cantante de cumbia 420. “Kennys, seguro”, acusó Nara.

El ácido comentario de Wanda a L-Gante

El cantante de cumbia 420 prosiguió en leer las preguntas que los admiradores de la empresaria le hacían. “¿Estás para contestar un par? Estoy leyendo todo”, apuntó. “¿Todo estás leyendo? Hay cosas que es mejor que no leas”, apuntó Nara.

Wanda Nara lanzó un ácido comentario a L-Gante en un vivo.

Entonces la modelo encontró un comentario que reprodujo en voz alta: “L-Gante enamorado”. Y el artista expresó: “¡Qué cosas piensa la gente”. “Sos medio tóxico vos, leyendo esas cosas”, disparó la empresaria, lo que provocó la risa del cantante y se mostró sorprendido: “¿Ah, sí?”.

En tanto, Báez aseguró días atrás que fue víctima de un robo en su vivienda y apuntó a su expareja de llevarse sus cosas. “No entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con otra, hacé tu vida, no me rompas las bol... ¿Qué venís a entrar acá a llevarte lo mío?¿Para qué?”, destacó. Algo que el artista de cumbia 420 negó de manera rotunda. Además, se filtró un video en el que aparecería junto a la modelo a la entrada del country. Frente a las acusaciones, la empresaria respondió: “Me parece muy grave la impunidad con la que aseguran tantas mentiras”.

LA NACION