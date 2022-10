L-Gante le recriminó en vivo a Mirtha Legrand una actitud que le molestó: “Me cayó mal desde el principio”

escuchar

La visita del sábado de L-Gante a La noche de Mirtha (eltrece) fue, sin dudas, intensa. En principio, el cantante blanqueó allí su relación con Wanda Nara, un tema que tenía expectante a toda la prensa del corazón. Pero también, la estrella de la cumbia 420 tuvo un cruce nada menos que con la conductora del ciclo, Mirtha Legrand. El detonante fue el nombre de la hija del músico, que se llama Jamaica, algo que llevó a L-Gante a decirle a la diva de los almuerzos: “Usted me cayó mal desde el principio”.

El cruce del compositor con Mirtha se dio de manera inesperada luego de que la conductora le preguntara a Roberto García Moritán, otro de los invitados, sobre el presente de Ana, la hija del legislador y Pampita Ardohain. La conversación derivó en que se hablara también de Jamaica, la beba de L-Gante, y entonces el músico no le dejó pasar a la diva algo que, al parecer, tenía pendiente desde un rato antes.

"Usted me cayó mal". El sincericidio de L-Gante con Mirtha Legrand

“Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica, ¿No ‘Ele’?”, preguntó Mirtha, con mucha amabilidad. La respuesta parca del cantante sorprendió a los presentes en la ‘mesaza’: “Sí, sí. Me cayó mal desde el principio usted porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo: ‘Pobrecita’”.

Lejos de acusar el golpe, Mirtha Legrand se rio y repitió: “Pobrecita”. A lo que el cantante remató, otra vez directo hacia la anfitriona del programa: “Antes me caía mejor”.

“Te lo dije con cariño”, dijo Mirtha dos veces y siempre con buen ánimo, como para atenuar el reproche de su invitado. “Esos chistes no me gustan”, insistió el músico, que exhibía una sonrisa ladeada, pero que continuaba firme en su reclamo hacia la conductora.

Entonces, Ceferino Reato, otro de los invitados en el ciclo, le preguntó a L-Gante por qué habían optado por ese nombre para la criatura: “Porque es un nombre que me gustó y me permitieron elegir a mí”, respondió, seco, el cantante del abecedario.

L-Gante fue protagonista de La noche de Mirtha del último sábado, donde también estaban Roberto García Moritán, Luciana Salazar, Marina Calabró y Ceferino Reato Captura eltrece

“Pero viste que hace años no permitían poner nombres extraños, ¿no?’”, insistió Mirtha, que no bajaba la guardia en cuanto a su aseveración de que Jamaica no era un nombre común. Luego, en referencia al planteo que le hizo L-Gante, siempre con amabilidad, la diva dijo: “Mirá cómo lo pensó”. “Soy sincero”, replicó el compositor.

Marina Calabró, también presente en La noche de Mirtha, trató de poner paños fríos al momento con una expresión utilizada para sanar heridas. “Sana sana”, dijo y luego contó lo difícil que fue ponerle el nombre Iliana a su hermana, que las autoridades de entonces no permitían.

Luego, Reato sumó su nombre, Ceferino, al listado de los ‘extraños’. “Si hablamos de nombres yo no puedo decir nada”, bromeó el periodista, que añadió que le costó 20 años aceptarlo. “Pero ahora me gusta”, cerró.

Luego de la recriminación del artista a la conductora del ciclo, la conversación siguió por los carriles normales, aunque el protagonismo del cantante en la mesa, que completaba Luciana Salazar, fue preponderante.

L-Gante confesó en la mesa de Mirtha Legrand que "se estaba conociendo" con Wanda Nara

Es que, además de ser un personaje carismático y que está en su mejor momento de popularidad, Elián Valenzuela -tal es su verdadero nombre- está en boca de todos por formar parte de una reciente bomba mediática relacionada con la vida de Wanda Nara. Y lo que sonaba como un rumor, que el artista y la empresaria habían comenzado una relación, fue confirmado ayer por el propio protagonista. “Nos estamos conociendo”, confesó, con cautela, L-Gante.

