El misterioso tuit de Wanda Nara que todos relacionaron con L-Gante: “O sí?”

escuchar

El pasado sábado, en La noche de Mirtha, L-Gante blanqueó algo que ya se rumoreaba en el medio: que “se está conociendo” con Wanda Nara. A partir de allí, las especulaciones sobre los detalles de la relación entre el cantante y la empresaria no paran de crecer en la prensa del corazón. Y cada gesto de alguno de los protagonistas de este inesperado romance puede ser interpretado de múltiples formas. Es exactamente lo que ocurrió con un reciente tuit de Nara, que para muchos es una clara referencia a su idilio con el referente de la cumbia 420.

Acostumbrada ya a difundir en sus redes sociales mensajes que no terminan de cerrar claramente una idea y dan lugar a múltiples lecturas, Wanda Nara no perdió esta costumbre y volvió a jugar al misterio con un mensaje en su cuenta de Twitter que dejó a los usuarios intentando adivinar qué era lo que había querido decir o a quién iba dirigido el posteo.

El tuit de Wanda Nara fue interpretado por muchos seguidores como una referencia a su relación con L-Gante Twitter / @wandita

Es que la investigadora de ¿Quién es la máscara? dejó este martes en Twitter un posteo de apenas una línea, que dice solamente: “No hay amores imposibles ¿O sí?”. Luego de la palabra “imposible”, Nara añadió el emoticón de un corazón con una venda, que representa básicamente un corazón herido o roto.

En términos periodísticos, la frase de la mayor de las hermanas Nara no responde ninguna de las cinco preguntas básicas: ni quién, ni qué, ni por qué, ni dónde, ni cuándo. Sin embargo, fueron muchos los usuarios de las redes que arriesgaron que el mensaje era una clara referencia a la relación amorosa que ella acaba de comenzar con L-Gante, al entender que el músico sería ese “amor imposible” de la empresaria futbolística.

Pero claro que también hubo usuarios y seguidores de la mediática muchacha que se dedicaron a contestar seriamente su reflexión acerca de los amores imposibles. “Si es imposible, no es amor. El amor no es luchar. Si son correspondidos y no pueden estar juntos por estar en pareja y vidas diferentes, la vida los va a volver a juntar sin sufrir ni forzar nada”, reflexionó una usuaria; “Si es amor, es posible”, señaló otra; “En esta vida hay de todo... incluso amores imposibles”, escribió un tercero.

Algunos usuarios respondieron al tuit de Wanda Nara con reflexiones sobre la existencia -o no- de amores imposibles Twitter / @wanditanara @patriciavera77

Pero, como sucede en las redes sociales, también existieron respuestas críticas o muy filosas al comentario de Nara. Algunos le recordaron el llamado Wanda Gate, es decir, el affaire que tuvo el exesposo de la hermana de Zaira, Mauro Icardi, con Eugenia “la China” Suárez en París. Por ello, ante la pregunta que hizo la empresaria sobre si existen los amores imposibles, algunos respondieron: “Sí, el de tu ex con la China”.

No faltaron las referencias al Wandagate en las respuestas a Wanda Nara Twitter / @moninasol22 @wanditanara

No faltaron tampoco los que colocaron imágenes de Suárez en sus respuestas y hasta quienes la criticaron por su última jugada como representante de Icardi, como el usuario que escribió: “Lo liquidaste a Mauro firmando en Turquía. Un poco de piedad. No hay amor imposible pero de volver de Turquía es casi imposible. Sólo volvió (Franck) Ribéry”.

Algunos tuiteros también opinaron sobre el papel de Wanda Nara como representante futbolística de Mauro Icardi Twitter / @wanditanara @ramasantillan

La sorpresa en las respuestas la dio otra figura mediática, Guido Suller, que contestó al mensaje de la ex de Icardi con un picante comentario en contra de ella. “Que oscura, fría, y calculadora. No dá puntada sin hilo...”, escribió el excomisario de a bordo y flamante empresario gastronómico.

Inesperadamente, Guido Suller fue uno de los que contestaron al tuit de Wanda Nara, y con un comentario nada complaciente Twitter / @wanditanara @guidodioso

Lo único cierto, más allá de todas estas reacciones, es que Wanda Nara continúa en el centro de la escena mediática, y, para bien o para mal, siempre da que hablar.

LA NACION