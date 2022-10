La respuesta del presidente del Atlético de Madrid sobre la polémica con Rodrigo De Paul: “Que cada uno piense en lo que quiera”

escuchar

Tras el término de los partidos que jugó la selección ante Honduras y Jamaica, el mediocampista Rodrigo De Paul, al igual que otros jugadores, tenía que retomar sus entrenamientos en España con su equipo, el Atlético de Madrid. Sin embargo, solicitó una licencia para estar en la Argentina por unos días con motivo, según trascendió en diversos medios, de un asunto familiar relacionado con su padre. Si bien le aprobaron la petición, se armó un gran revuelo en las redes sociales luego de que el jugador fue captado por las cámaras en los premios Billboard Latinos junto a Tini Stoessel, su novia. Ante este hecho, el presidente del club, Enrique Cerezo, habló al respecto.

En la previa del importante partido por la Champions League, que disputó y perdió el Atlético de Madrid ante el Brujas este martes, un periodista le consultó sobre el tema y el dirigente respondió de manera contundente. “Pues lo que te voy a decir es una cosa muy clara, que es un tema entre él y nosotros. Y yo creo que ya está todo dicho”, aseguró.

El presidente del Atlético de Madrid habló sobre el permiso a Rodrigo De Paul para acompañar a Tini

Tras la insistencia del cronista, quien luego le preguntó respecto de si le habían dado el permiso pertinente a De Paul para ausentarse de los entrenamientos, sostuvo: “Es un tema de él y de nosotros. Lo que pase fuera de aquí, no interesa más a nadie que a él y a nosotros. Es un tema del club y del jugador, lo demás está claro, que cada uno piense en lo que quiera”.

Si bien el deportista no estuvo presente en el partido del sábado entre el Atleti contra Sevilla, finalmente se reincorporó a la actividad este domingo y reapareció en el duelo que disputaron con Brujas, en Bélgica. Sin embargo, el director técnico Diego Simeone no le dio minutos para jugar y lo vio como espectador desde el banco de suplentes. En relación con esta decisión, el diario español Marca expresó que hubo un detalle que no se vio en la televisión.

“Hubo un momento en el que De Paul pensó que le tocaba el turno de calentar para entrar. Se levantó pensando que era su turno, pero desde el cuerpo técnico se le mandó a sentarse de nuevo. Tras la polémica no iba a tener minutos en cancha”, aseguró David Medina, un periodista del medio citado.

Cuál fue la fotografía de la polémica

El viernes 30, la artista Tini Stoessel se presentó en la entrega de los premios Billboard de la Música Latina 2022 y fue acompañada por su pareja, quien en la actualidad se encuentra en pleno divorcio con Camila Homs.

La imagen que causó revuelo en las redes sociales donde se lo vio a Rodrigo De Paul Instagram @zacariasguedes

Si bien al principio ninguno de los dos compartieron fotos juntos, un clip que se extendió por las redes sociales mostró ligeramente a la figura del jugador y los usuarios se percataron de la situación. Poco después, se viralizó y por esa razón la noticia trascendió en el club donde él se desempeña.

En el mismo, se la vio a Tini con un vestido rosa y acompañada de varias personas. Al final de la fila, se lo visualizó a De Paul con una remera negra, una gorra y un collar. A raíz de la polémica, tanto el papá de Francesca y Bautista, como la compositora, no se expresaron sobre el asunto.

