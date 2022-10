El dilema en la primera pareja de Gran Hermano: Juliana quiere tener relaciones con Maxi, pero él siente que no puede

escuchar

En las últimas horas, se vivió una charla íntima en Gran Hermano (Telefe) que llamó la atención de muchos usuarios en redes sociales. Dentro de la primera pareja del reality se presentó un problema: la imposibilidad de tener relaciones. Lejos de ser por la exposición y las cámaras, Maxi le manifestó a Juliana cuál es el inconveniente por el cual no puede tener sexo en aquel lugar.

Desde su comienzo, el reality llamó la atención de millones de personas a lo largo y ancho del país. Aunque solo llevan algunos días dentro de la casa, la mayoría de los participantes ya mostraron un perfil marcado. Con sus herramientas e intervenciones, cada uno de ellos generó simpatía y enojo por igual entre quienes siguen al programa.

En ese contexto, durante las últimas horas muchos se sorprendieron con la formación del primer romance dentro de la casa. Los protagonistas son Juliana Díaz y Maxi Giudici, que ya se dieron un beso frente a las cámaras y la mirada de varios de sus compañeros.

Más allá de la afinidad que los llevó hasta ese momento y a compartir una incipiente relación, en las últimas horas se presentó un problema importante. De acuerdo a lo que se mostró en una charla que tuvo con la “Tora”, Daniela y Julieta, Juliana comentó una serie de problemas por los que ella y su nueva pareja dudan en tener relaciones dentro de la casa más observada del país.

A pesar de que la exposición de las cámaras y el saber que su familia la mira por televisión es una inhibición para ella, este no es el único impedimento que tiene. “Yo tengo una hermana de ocho años. Por más que no lo pasen en vivo y en directo o salga censurado, después aparece en los programas”, comentó sobre esto. En esa misma línea, explicó que durante su juventud siempre tuvo un perfil bajo y que se sentiría extraño cambiar eso ahora.

La charla de Juliana en Gran Hermano

Sin embargo, la razón principal no la dio Juliana. En distintas charlas entre ambos, Maxi le manifestó a ella un supuesto “problema” por el que no podían tener relaciones allí. Según habría dejado entrever en una charla, él tiene alergia al látex, por lo que no puede usar preservativos.

Rápidamente al escuchar esto, la Tora le respondió que se puede pedir a la producción de Gran Hermano unos sin látex. A pesar de este consejo y del inconveniente médico, ambos se sienten limitados por las circunstancias.

En el final de la charla que tuvo Juliana sobre este tema, le comentó a las otras tres participantes un momento que compartió con Maxi. En horas de la madrugada, ambos se acostaron juntos en la misma cama durante unos minutos y casi ceden ante el deseo.

Por las condiciones de aquel momento y la exposición, se contuvieron y evitaron avanzar, pero sin dudas el tema quedó pendiente y podrían darse situaciones similares durante los próximos días. “En un momento me dice: ‘Me voy porque no puedo más’”, relató Juliana sobre la charla que tuvieron en aquella ocasión.

