El secreto de belleza de Eva Mendes: ¿por qué se afeita la cara cada dos días?

Cuando era una de las actrices de Hollywood más buscadas, cuando dejó todo para dedicarse de lleno a la familia que formó con Ryan Gosling y ahora que se convirtió en empresaria, Eva Mendes siempre fue sinónimo de belleza. Y lejos de guardarse las estrategias que usa para estar cada día más linda, la artista comparte en sus redes sociales todos los trucos que pone en práctica, incluso los más insólitos.

¿Cómo hace Mendes para tener, a los 48 años, la piel tan radiante? El secreto lo develó ella misma y de inmediato causó todo tipo de reacciones entre sus seguidores de Instagram. “Sí, ¡me afeito!”, escribió al pie de un video en donde se la ve acostada en una camilla, durante una sesión de estética facial.

A lo largo del reel que subió a su Instagram y que cosechó más de 21 mil likes, Mendes muestra toda su rutina de belleza, que realiza en su casa con profesionales que van especialmente a atenderla a domicilio. Además de los tratamientos faciales, las imágenes muestran cómo la peinan, su sesión de pedicuría y algunos de los rincones de la mansión que comparte con el actor de Barbie.

Un secreto de alto impacto

El procedimiento que más llamó la atención de sus seguidoras fue el dermaplaning, una técnica mediante la cual, con una cuchilla, se eliminan las capas superficiales de la piel, las células muertas y los pelitos. Tanto le preguntaron por ese tratamiento que Eva decidió subir otro video, esta vez más específico. Con varias fotos de primerísimos primeros planos de su cara, escribió: “¡Afeitándome la cara! Recibí muchos comentarios en la publicación de ayer de mujeres que se han afeitado la cara durante años; bueno, supongo que “dermaplaning” es la palabra preferida, es lo que es y ¡me encanta!”, aseguró.

Enamorada del método que le deja la piel radiante, la artista incluso dio más información al respecto al responder varios de los comentarios de sus seguidoras, quienes buscaban saber con qué frecuencia se afeitaba o cómo era el procedimiento. “¡Soy una bestia, así que probablemente lo necesite cada dos días!”, bromeó. “Mi pelo vuelve a crecer si me despisto. Literalmente puedo estar afeitándome las piernas en la ducha, relajarme y todo mi trabajo se habrá deshecho”, agregó.

Cambio de vida

En 2014 Eva Mendes dio un volantazo y dejó su carrera como actriz . En pareja con Gosling, con quien conformó una familia, sintió que su lugar estaba en su casa, con sus dos hijas. Y así pasó sus días hasta que, hace un tiempo, decidió que era hora de volver a apostar por el trabajo fuera de casa. ¿Volvió a la actuación? No. Como muchas otras estrellas, prefirió atar su nombre y su fama a un negocio, y se convirtió en empresaria: es accionista de una compañía de esponjas de cocina antibacteriales que avisan cuando es momento de cambiarla.

Bajo perfil

Pese a que son una de las parejas más sólidas de Hollywood, rara vez Mendes y Gosling se muestran juntos. Mucho menos en familia. Sin embargo, de vez en cuando en sus redes sociales la empresaria decide compartir algún detalle vinculado a su cotidianidad donde se los puede ver juntos. Hace unas semanas, la protagonista de Hitch: especialista en seducción reveló por qué no comparten ningún evento.

En un posteo de Instagram que no tardó en viralizarse, Mendes subió un video de una escena de The Place Beyond the Pines, el drama de Derek Cianfrance que coprotagonizó en 2012 junto a Gosling y Bradley Cooper. Asimismo, en los comentarios aclaró que no se siente cómoda siendo fotografiada junto a Ryan y que, en consecuencia, prefiere realizar publicaciones con imágenes que ya fueron posteadas previamente.

Eva Mendes y Ryan Gosling, que en raras ocasiones son fotografiados, fueron captados por los flashes en un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas, Esmeralda y Amada Grosby Group - LA NACION

Con motivo de su posteo, un seguidor le manifestó su deseo de verla junto a Gosling en la alfombra roja de Barbie, la película de Greta Gerwig en la que Gosling interpreta a Ken y que llegará a salas argentinas el 20 de julio. “Qué lindo comentario, muchas gracias, pero nosotros no hacemos esas cosas juntos”, aclaró con mucho respeto. “Me gustan estas cosas que subo porque me siento cómoda posteando material que ya está al alcance”, añadió la actriz, en relación a cómo las únicas fotografías nuevas que pueden obtener de su familia son aquellas que consiguen los paparazzi de manera esporádica.

