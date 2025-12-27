El secreto de Jason Statham para mantenerse rejuvenecido, en forma y no usar doble de riesgo a sus casi 60 años

A los 58 años, Jason Statham sigue consolidándose como una de las figuras más emblemáticas del cine de acción, con un presente marcado por la exigencia física y la dedicación constante. Fiel a su estilo, el actor británico evita depender exclusivamente de dobles o efectos especiales y apuesta por un entrenamiento riguroso que le permite sostener rodajes intensos y rutinas demandantes. Su preparación para Beekeeper: El protector volvió a poner el foco en su disciplina y su compromiso con el trabajo corporal, y en ese contexto se dieron a conocer sus secretos para mantenerse en forma y lucir así a su edad.

Todo esto fue publicado por la revista Men’s Health, donde se informó cómo fue la preparación para su último papel. Según explicaron, el actor comenzó a entrenar a las cinco de la mañana y combinó sesiones de jiu-jitsu y boxeo con un trabajo específico de core, pensado para mejorar la estabilidad, la potencia y el control corporal. El plan estuvo supervisado por James Moontasri, exluchador de la UFC y dos veces campeón nacional de taekwondo, con quien trabajó de manera intensiva durante doce semanas previas al rodaje.

Disciplina y entrenamiento funcional, las claves de su método

De acuerdo con Moontasri, el punto de partida de Statham ya era muy alto en términos físicos. “Jason se mantiene en una forma fenomenal todo el año por sí solo, así que llegó en un momento excelente”, aseguró el entrenador, quien destacó la constancia y el compromiso del actor con su estado físico más allá de las exigencias puntuales de cada proyecto.

Core, disciplina y resistencia: las claves del entrenamiento de Jason Statham

Uno de los pilares de su preparación fue un intenso trabajo de core, compuesto por una rutina de siete ejercicios enfocada en la funcionalidad que demanda el cine de acción. Sin dudas, contar con un abdomen fuerte resulta clave para ejecutar patadas, golpes, caídas y largas escenas de combate sin comprometer el cuerpo ni aumentar el riesgo de lesiones.

Jason Statham realiza entrenamientos de varias horas y tiene constancia a lo largo del año

Este entrenamiento se complementó con ejercicios de mayor complejidad técnica, como dominadas, muscle-ups y trabajos en anillas, un terreno en el que Statham se destaca especialmente. Según su entrenador, gran parte de esa fortaleza se explica por la constancia del actor, que suele entrenar también por su cuenta y sostiene rutinas exigentes incluso cuando no se encuentra en rodaje.

Otro aspecto que llama la atención es la duración de las sesiones y la capacidad de mantener la concentración durante largos períodos. Lejos de entrenamientos cortos, Statham puede ejercitarse durante varias horas seguidas sin perder el foco. Tal como señaló James Moontasri en diálogo con Men’s Journal, “podemos entrenar tres o cuatro horas sin que nadie se aburra”.

El recorrido de Jason Statham demuestra que llegar a los 58 años en excelente estado físico es el resultado de la constancia y el compromiso, y no de soluciones rápidas. Su presente se apoya en una larga trayectoria vinculada a las artes marciales, el entrenamiento funcional y una disciplina sostenida. Más allá de un personaje puntual, su preparación responde a un modo de vida que le permite seguir encabezando producciones de acción y mantenerse vigente en el género a casi tres décadas de sus inicios en el cine.