De Burt Reynolds a Jason Statham, siete estrellas de Hollywood que primero se destacaron como deportistas profesionales

escuchar

Muchas estrellas de Hollywood so帽aron toda su vida con consagrarse en la pantalla grande, pero muchas otras tuvieron aspiraciones muy distintas antes de poner un pie en la industria del entretenimiento. Desde Burt Reynolds hasta Jason Statham, la historia de siete figuras que antes de conquistar al p煤blico tuvieron una carrera como deportistas profesionales.

Chuck Connors: b茅isbol y NBA antes de ser El hombre del rifle

Antes de deslumbrar con su habilidad para manejar, maniobrar y disparar a toda velocidad su amada Winchester en El hombre del rifle (1958), Chuck Connors hizo una carrera bastante peculiar en el mundo del deporte: fue uno de los 13 atletas que logr贸 jugar tanto en las ligas mayores de b茅isbol como en la NBA. Oriundo de Nueva York, su fanatismo por los Brookyn Dodgers lo hizo so帽ar con vestir en alg煤n momento de su vida esa camiseta. Su destreza f铆sica lo llev贸 a conseguir una beca en la Academia Adelphi y luego de un breve paso por la universidad, decidi贸 unirse al ej茅rcito y pas贸 gran parte de la Segunda Guerra Mundial en su pa铆s como instructor de carros de combate.

Si bien Connors debut贸 en los Newport Dodgers en 1940, su carrera deportiva comenz贸 en febrero de 1946, con los Rochester Royals, en la Liga Nacional de B谩squet. Diez meses, un t铆tulo y un regreso a los Newport Dodgers despu茅s, se uni贸 a los Boston Celtics con la esperanza de jugar en las ligas mayores. As铆, Connors pivote贸 entre los dos deportes, se consagr贸 en varias oportunidades, fue parte de la NBA y en 1949 cumpli贸 su gran objetivo de la infancia: jug贸 un partido en las ligas mayores con la camiseta de los Brooklyn Dodgers, su equipo. Su carrera profesional se extendi贸 hasta 1952, cuando se retir贸 para dedicarse a ser actor.

El desembarco de Connors en la televisi贸n fue algo casual. Seg煤n el portal IMDB, un fan谩tico del b茅isbol que tambi茅n era director de casting de MGM lo vio hacer una gracia frente al p煤blico durante un partido y lo recomend贸 para un papel en la comedia Pat and Mike, en 1952. Si bien particip贸 de varias pel铆culas exitosas, la fama le lleg贸 de la mano de la televisi贸n, primero con un papel clave en el western de 1958 The Big Country y luego como Lucas McCain en El hombre del rifle (The Rifleman). Tras una extensa carrera, Connors muri贸 en 1992 a los 72 a帽os de c谩ncer de pulm贸n y neumon铆a. En su l谩pida se destacan una foto de Lucas McCain, el habilidoso pistolero y los escudos de los tres equipos deportivos profesionales en los que jug贸 al b茅isbol.

Chuck Norris: el karate, su propio arte marcial y... Walker Texas Ranger

Chuck Norris en uno de sus roles m谩s destacados: Walker Texas Ranger Archivo

En todos los hitos de su carrera como actor, esos que lo convirtieron en un h茅roe rudo e indestructible, Chuck Norris puso en pr谩ctica todo lo que aprendi贸 del karate. El hombre de Oklahoma, quien naci贸 con el nombre de Carlos Rey, entr贸 al mundo de las artes marciales en la Base A茅rea de Osan, en Corea del Sur, donde fue enviado como parte de la Fuerza A茅rea, en 1958. Adem谩s de su nombre art铆stico, el aquel entonces joven Chuck volvi贸 a Estados Unidos con un futuro asegurado en el mundo del deporte y la base de su posterior carrera dentro de la industria del entretenimiento.

De regreso a Estados Unidos, lo primero que hizo Norris fue sentar las bases de su propia marca: a lo aprendido de karate le sum贸 conceptos de boxeo y hasta jiu-jitsu y decidi贸 que era hora de compartir sus habilidades, as铆 que abri贸 varias escuelas con su nombre como sello. Tambi茅n se concentr贸 en la competencia: particip贸 en gran cantidad de torneos de karate hasta que en 1978 se coron贸 campe贸n mundial de Karate Do. Tanta pasi贸n le gener贸 el deporte oriental que cre贸 su propio arte marcial, con sus propios c贸digos de honor y reglas de vida: el Chun Kuk Do. Y para compartir con el mundo sus hipn贸ticos movimientos y su habilidad en la lucha, se volc贸 a la pantalla: su salto a la fama lleg贸 al caer derrotado frente a Bruce Lee en El retorno del drag贸n, en1972, y su fama mundial con Walker, Texas Ranger en la d茅cada del 80.

Kurt Russell: los sue帽os de beisbolista que una lesi贸n trunc贸 y Hollywood olvid贸

Kurt Russell tuvo una breve pero exitosa carrera como deportista Archivo

En alg煤n punto del camino actoral entre sus comienzos como 鈥渃hico Disney鈥 hasta su resurgir de la mano de Quentin Tarantino, Kurt Russell tuvo la seria intenci贸n de dedicarle su vida al deporte profesional. No pod铆a ser de otra manera: al fin y al cabo su padre, el tambi茅n actor Neil Oliver Bing Russell, era el due帽o de los Mavericks de Portland. Con un pie dentro de la industria del cine, Russell quiso probar suerte con el b茅isbol: se desempe帽贸 como segunda base en las ligas menores y jug贸 cuatro temporadas: desde 1971 hasta 1973, y luego de una pausa, en 1977. Uno de los equipos en los que despleg贸 su evidente talento fue el de su padre. Sin embargo, una lesi贸n en un hombro termin贸 con sus sue帽os de atleta.

Sin m谩s opci贸n que concentrar toda su energ铆a en la actuaci贸n, Russell prob贸 suerte tanto en las comedias como en el western hasta que apareci贸 la oportunidad de protagonizar Elvis, el film para televisi贸n dirigido por John Carpenter que le dej贸, adem谩s de una incipiente fama, una nominaci贸n a los premios Emmy. La carrera de Russell se extendi贸 por m谩s de 40 pel铆culas -1997: Rescate en Nueva York, Tango y Cash, A prueba de muerte y Los 8 m谩s odiados son algunos de sus films m谩s destacados-, un t铆tulo de referente del cine de acci贸n, la incursi贸n en otros g茅neros, algunos altibajos, la entrada al cine de culto de la mano de Quentin Tarantino con A prueba de muerte y el cari帽o de los m谩s chicos con su interpretaci贸n de Pap谩 Noel en Cr贸nicas de Navidad.

Dwayne La Roca Johnson: tercera generaci贸n de una familia de hombres luchadores

Durante gran parte de su vida, incluso antes de so帽ar siquiera con convertirse en uno de los actores mejores pagos del cine, Dwayne 鈥淟a Roca鈥 Johnson fue un luchador profesional. No pod铆a ser de otra manera: su padre fue nada m谩s y nada menos que Wayde Bowles, mejor conocido por su nombre art铆stico Rocky 鈥淟a Roca鈥 Johnson, campe贸n de Georgia de la NWA y miembro del Sal贸n de la Fama de la WWE. Su abuelo materno, Peter Maivia, tambi茅n fue una figura en esta disciplina.

El v铆nculo de Dwayne con el deporte empez贸 con el f煤tbol americano: primero jug贸 en la Liga de F煤tbol Canadiense, luego en el equipo de la NCAA Miami Hurricanes -donde fue campe贸n nacional en 1991- y por 煤ltimo en la liga de Canad谩. Sin embargo, la escasa paga lo hizo ir en busca de otros rumbos. As铆 lleg贸 hasta la WWE -World Wrestling Entertainment, seg煤n sus siglas en ingl茅s-, que se interes贸 por su figura y su historia y lo hizo debutar con el apodo de Rocky Maivia, nombre que luego se transformar铆a en The Rock. Tras ganar el Campeonato Intercontinental de la WWF en 1997, se consagr贸 un a帽o despu茅s al convertirse en el l铆der de la Nation of Domination. Aunque se retir贸 en 2003, los 煤ltimos a帽os tuvo apariciones espor谩dicas sobre el ring.

La fama que le dio la lucha fue todo lo que necesit贸 para entrar al mundo del cine. De hecho, su primer trabajo como actor fue en That 70鈥瞫 Show, donde tuvo que interpretar nada m谩s y nada menos que a su padre. Luego llegar铆a su debut en la pantalla grande, en La momia regresa; la popularidad y el g茅nero de acci贸n con El tesoro del Amazonas y la consagraci贸n con la saga de R谩pido y furioso.

Burt Reynolds: el f煤tbol americano, antes de cruzarse con Shakespeare

Burt Reynolds junto a su estrella en el Paseo de la fama AGENCIAS

Burt Reynolds puso el mundo a sus pies en la d茅cada del 70, cuando se convirti贸 en un 铆cono de Hollywood gracias a sus papeles en Deliverance, The Longest Yard, Nickelodeon, Dos p铆caros con suerte -y su secuela de 1980- y The Cannonball Run (1981). Sin embargo, esa no fue su primera idea de c贸mo quer铆a ganarse la vida cuando era apenas un ni帽o. Con una clara habilidad para el f煤tbol americano, logr贸 una beca en la Universidad Estatal de Florida, donde jug贸 como mediocampista y so帽贸 con una carrera en las canchas. Pero algunas lesiones pusieron a prueba su destreza y lo obligaron a abandonar. Y no le qued贸 m谩s remedio que buscar la fortuna en alguna otra parte.

Un texto de Shakespeare y un profesor de ingl茅s que detect贸 de inmediato su habilidad interpretativa bastaron para que Reynolds se decidiera por la actuaci贸n. Tras un breve paso por el teatro y algunas changas como camarero y repartidor, logr贸 llegar a la pantalla grande, de donde nunca m谩s se baj贸. Luego de su apogeo en los 70, llegaron los 90 y el llamado de Paul Thomas Anderson, quien en 1997 le ofreci贸 el memorable rol de Jack Horner en Boogie Nights y con 茅l, la posibilidad de alzarse con un Globo de Oro y una nominaci贸n al Oscar. En 2005 particip贸 de la adaptaci贸n cinematogr谩fica de Los Duques de Hazzard y en 2007 de la comedia Randy y la mafia. Muri贸 como consecuencia de una falla card铆aca en septiembre de 2018, a los 82 a帽os.

Jason Statham: el clavadista que estuvo a punto de ser ol铆mpico

Jason Statham fue clavadista y qued贸 muy cerca de participar en los Juegos Ol铆mpicos de Barcelona 1992

Como si el destino le hubiera dado la oportunidad de llegar a lo m谩s alto en dos profesiones totalmente distintas, Jason Statham es una de las pocas figuras de Hollywood que se luci贸 en el campo del deporte. Primero en el f煤tbol y luego en nataci贸n, el joven que a帽os despu茅s llegar铆a a cada rinc贸n del universo como uno de los protagonistas de la saga R谩pido y furioso, se luci贸 durante muchos a帽os como clavadista, viaj贸 con el equipo nacional de saltos de Gran Breta帽a, alcanz贸 el puesto n煤mero 12 a nivel mundial y qued贸 muy cerca de participar de los Juegos Ol铆mpicos de Barcelona 1992. 鈥淔ue una gran experiencia viajar por el mundo y competir a cierto nivel. Te ense帽a disciplina, enfoque y ciertamente te mantiene alejado de los problemas鈥, le dijo a IGN.

Antes de desembarcar en el cine, Statham -qui茅n tambi茅n se convirti贸 en un experto en artes marciales mixtas- tuvo un breve pero destacado paso por el mundo del modelaje: realiz贸 campa帽as para reconocidas marcas como Tommy Hilfiger, Lee y Levi鈥檚. Y si bien ten铆a un futuro prometedor en el rubro, Guy Ritchie se cruz贸 en su destino y todo cambi贸 de forma radical: desde que debut贸 en 1998 en Juegos, trampas y dos armas humeantes, su 茅xito, su fama, su cuenta bancaria y su reconocimiento como actor no pararon de crecer.

Lou Ferrigno: el Mr. Universo que cambi贸 el fisicoculturismo por la actuaci贸n

Lou Ferrigno fue el primer actor en dar vida al Incre铆ble Hulk AP

驴Qui茅n m谩s podr铆a haberle dado vida al inmenso y musculoso Hulk m谩s que Lou Ferrigno? Nacido en el coraz贸n de Brooklyn, Nueva York, y con ra铆ces italianas, fue gracias a los m煤sculos de acero de Steve Reeves y su recordado H茅rcules que comenz贸 a levantar pesas. Ten铆a apenas 13 a帽os y buscaba escapar de la timidez convirti茅ndose en un superh茅roe. Tal fue su dedicaci贸n al deporte que lleg贸 a ser un verdadero fisicoculturista y a los 22 a帽os se coron贸 como el competidor m谩s joven en alzarse con el t铆tulo de Mr. Universo, premio que repiti贸 dos a帽os despu茅s, en 1973. Adem谩s de una carrera como deportista, Ferrigno fue entrenador personal y comparti贸 pantalla con Arnold Schwarzenegger en el documental Pumping Iron.

Su imponente figura -casi dos metros de altura y un cuerpo escultural- se convirti贸 en su pasaje directo a la fama: con el objetivo de convertirse en un superh茅roe real, se present贸 al casting para el rol protag贸nico de la serie El incre铆ble Hulk: no solo se qued贸 con el papel, sino que se lo sac贸 de las manos a Schwarzenegger. Ferrigno fue el gigante verde durante cuatro a帽os y 82 cap铆tulos. Luego llegar铆an H茅rcules, las pel铆culas de Hulk, algunas participaciones especiales y su voz en el superh茅roe del universo Marvel. Pese a sus intentos por sac谩rselo de encima, Ferrigno nunca pudo despegar su carrera del gigante verde.