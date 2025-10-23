Entrenamiento, meditación y una dieta consciente: así es la exigente rutina de Maluma para mantenerse en forma

Maluma se consolidó como una de las figuras más influyentes de la música urbana, y detrás de su éxito hay una disciplina que va mucho más allá del escenario. Con una carrera que exige energía, constancia y presencia, el artista colombiano decidió compartir cómo mantiene su equilibrio físico y mental. En varias oportunidades, reveló detalles sobre su rutina de entrenamiento, su alimentación y los hábitos que considera fundamentales para sostener una vida enfocada en el bienestar y el máximo rendimiento.

El día comienza muy temprano para el cantante, quien incorporó el hábito de levantarse poco después de las cinco de la mañana. En una entrevista con la revista Allure, el artista contó que la llegada de su hija Paris reforzó su compromiso con una vida saludable. “Me acuesto todas las noches que puedo a las 9 y me levanto a las 5:30 para ir al gimnasio porque quiero estar saludable. Quiero vivir para siempre por mis hijos. Quiero hacerla sentir orgullosa de mí”, expresó con emoción.

Rutina matutina y cardio al aire libre

El artista colombiano compartió los pilares de su entrenamiento y su alimentación diaria (Foto: Instagram @maluma)

El día de Maluma comienza con una dosis de energía y movimiento. Su rutina matutina arranca con entre 10 y 15 minutos de ejercicios de cardio moderado, alternando bicicleta, caminadora o saltos de soga para activar el cuerpo y despejar la mente. Este primer impulso le permite mantener una energía constante a lo largo de la jornada. Justamente, mediante sus redes sociales, el cantante suele mostrar sus entrenamientos al aire libre.

Entrenamiento de fuerza y funcional

La segunda parte del día está reservada al trabajo de fuerza. Según explicó su entrenador José Fernández a Mui Fitness, Maluma entrena cuatro veces por semana en el gimnasio, combinando pesas, calistenia y ejercicios funcionales. Los lunes se enfoca en pecho y espalda con dominadas y elevaciones laterales, mientras que en los días siguientes trabaja piernas con variantes de sentadillas y prensa. Tras un breve descanso, vuelve a la rutina concentrado en pecho y tríceps, sumando flexiones de diferentes tipos. Fernández destacó que su entrenamiento busca equilibrio, resistencia y movilidad, más que volumen, integrando también sesiones aeróbicas de alta intensidad.

Maluma detalló cómo combina ejercicio, meditación y hábitos saludables para mantenerse en forma (Foto: Instagram @maluma)

Yoga, meditación y baños de hielo

Más allá del esfuerzo físico, el artista dedica parte de su tiempo a cuidar su bienestar mental. Por lo que se dio a conocer, incorpora yoga y meditación como prácticas diarias que lo ayudan a mantener la concentración y la gratitud. “Estar enfocado y concentrado es un gran pilar de mi carrera. Y estar agradecido. Para mí, eso es lo más importante de todo”, aseguró el intérprete. Al cerrar el día, suele realizar estiramientos en la playa y sumergirse en baños de agua helada, un ritual que muestra en redes y que define como una “terapia de belleza extrema”, ideal para activar la circulación y favorecer la recuperación muscular.

Una nutrición equilibrada

Entrenamiento funcional, yoga y una dieta balanceada: las claves del bienestar del artista (Foto: Instagram @maluma)

La alimentación es otro de los pilares del estilo de vida de Maluma. Su desayuno —el momento más importante del día para él— incluye claras de huevo con pollo, cebolla y tomate, junto a un café expreso doble y un jugo detox. Tal como contó a Men’s Health, considera que su cuerpo funciona mejor cuando se alimenta bien, por eso prioriza proteínas magras, vegetales y una hidratación constante. Durante el día opta por comidas livianas, como pescado, mariscos, zanahorias, brócoli, hummus y abundante agua.

En el pasado, el artista siguió dietas extremas y entrenamientos extenuantes, pero con el tiempo aprendió a valorar la regularidad y el equilibrio. Hoy su enfoque se basa en cuidar su cuerpo sin descuidar su mente, combinando disciplina con bienestar. Sin lugar a dudas, su estilo de vida refleja una madurez que va más allá de la fama: la búsqueda de una salud integral que le permita seguir brillando en los escenarios sin perder la conexión con lo esencial.