El supuesto nuevo romance de Meryl Streep que habría nacido en el rodaje de Only Murders in the Building

No es una novedad que muchas veces la ficción traspasa la pantalla, sobre todo, si de amor se trata; y este fue el turno de Meryl Streep y Martin Short, quienes habrían iniciado un romance luego de ponerse en la piel de Oliver y Loretta, la pareja que cautiva a los fanáticos de Only Murders in the Building, una de las exitosas series de Disney+.

Meryl Streep, Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short de Only Murders in the Building (Photo by VALERIE MACON / AFP) VALERIE MACON - AFP

Pese a que los protagonistas no se refirieron al respecto, los seguidores de los intérpretes no tardaron en darse cuenta de que algo mágico sucedía entre ellos más allá de sus roles. Tan es así que hasta John Hoffman, el propio director, habló sobre esto en diálogo con Decider. “Es uno de los giros más inesperados, pero recuerdo pensar: ‘Dios”, comenzó diciendo sobre la química entre ellos.

Y completó: “A medida que fui conociendo a Meryl, como conocí a Marty, y los vi trabajar juntos en la temporada 3, simplemente... fue increíble. Nos estábamos partiendo de risa y ellos estaban encantados el uno con el otro en pantalla, fuera de pantalla, de todas las maneras”.

Así fue que también recordó una de las frases que le dijo la icónica actriz sobre su papel. “Recuerdo que una noche estábamos rodando en el ferry, en el episodio 5 de la temporada 3. Rodamos hasta las dos de la mañana en una noche preciosa en Manhattan. Bajé a la pasarela y Meryl, que estaba esperando con lágrimas en los ojos, dijo: ‘Tenía que esperar a que bajaras del barco para darte las gracias’. Le pregunté: ‘¿Por qué?’. Me dijo: ‘Acabo de hacer una escena que creí que no tendría la oportunidad de hacer. Hacer escenas románticas a esta edad con este equipo, de esta forma es lo mejor del mundo’”, sostuvo.

Meryl Streep y Martin Short (Photo by VALERIE MACON / AFP) VALERIE MACON - AFP

“No paraba de pensar: ‘Espero que el mundo se enamore de esta pareja como lo hemos hecho nosotros’. Y eso es gracias a la magia que crean juntos”, agregó el director. Es que las ilusiones son aún más grandes, ya que la icónica intérprete lleva más de cinco años separada del escultor Don Gummer; mientras que Short estuvo casado durante 30 años con la actriz Nancy Dolman, quien falleció en 2010 de cáncer.

Quien también colaboró a que los rumores se instalen fue su compañero Steve Martin, al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecían los tres y él mismo se tapaba la cara con un emoji de prohibido, dando a entender que era quien “sobraba” allí.

Steve Martin, amigo íntimo de Short, realizó un divertido posteo de Instagram con el que reavivó los rumores de romance (Foto: Instagram/@stevemartinreally)

La intérprete de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda (2006) se sumó al elenco de la serie recién en el primer capítulo de la tercera temporada, interpretando a una actriz frustrada que llega a la vida de Oliver, quien, conmovido por su audición, le da el papel protagonista en Death Rattle Dazzle, la obra musical que estaba preparando.

Cabe recordar que hace poco más de un mes Variety informó que Only Murders in the Building tendrá su quinta temporada y que, al igual que las anteriores, contará con diez capítulos.

La historia, que gira en torno a tres desconocidos que comparten una obsesión por los crímenes reales y quedan envueltos en una espeluznante muerte en el interior de su exclusivo edificio en Upper West Side, Nueva York, tiene expectantes a los suscriptores de Disney+, que con el reciente final de la cuarta temporada esperan ansiosos ver más.