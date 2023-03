Lollapalooza, en fotos: la salida de Robert Pattinson y Suki Waterhouse y los famosos que fueron al festival

escuchar

El festival Lollapalooza tiene un lado B vinculado al universo de los famosos, que son parte de este evento musical, no solo por los contenidos que suben a sus redes sociales disfrutando de las vivencias desde el Hipódromo de San Isidro, sino también por el mundo alrededor de los artistas que llegan a Ezeiza con la promesa de descubrir la locura argentina desde debajo de los escenarios.

La cena de Robert Pattinson y Suki Waterhouse

Robert Pattinson y su novia Suki Waterhouse se reencontraron en Buenos Aires, y fueron a cenar de incógnito con la amiga y anfitriona de ambos en la ciudad, Sofia Malamute. El actor había llegado hace tres días a la ciudad a esperar a su pareja, quien se presentó el viernes en el festival Lollapalooza; tanto él como su amiga la acompañaron y estuvieron en el detrás de escena cuando la modelo, cantante y actriz brindó su show en el Hipódromo de San Isidro. Al terminar su presentación, ella agradeció al público argentino y dijo: “Fue el mejor show de mi vida. Nunca lo olvidaré, los quiero”.

Robert Pattinson fue a cenar de incógnito con su novia Suki Waterhouse y la amiga y anfitriona de ambos en la ciudad, Sofia Malamute. RS Group

A la noche, tras el debut de Suki en suelo argentino, y ya devuelta en el barrio de Palermo, la pareja decidió ir a cenar y se los vio caminando de la mano. Esta vez, eligieron probar platos típicos de nuestro país y fueron a un bodegón.

En su salida, intentaron no ser reconocidos (él nunca se sacó la gorra, ni siquiera dentro del restaurante), pero sus estrategias no fueron suficiente y los demás comensales se levantaron a pedirles una foto. Pattinson y Waterhouse se negaron, alegando que estaban descansando y disfrutando y que no querían ser molestados. Entonces, volvieron al departamento donde se están quedando hasta que ella parta hoy, sábado, hacia Chile, donde se presentará en la edición de Lollapalooza en ese país.

Los chicos de Gran Hermano estuvieron en Lollapalooza

A una semana de que se defina la gran final de Gran Hermano, los hermanitos que fueron expulsados de la casa fueron a disfrutar de Lollapalooza. Así se vio a las distintas parejas del reality, El Conejo y Coti, Maxi y Juliana, Daniela y Thiago, y La Tora divertirse desde el stand de McDonald’s, que este año se sumó al festival.

Más famosos en Lollapalooza

