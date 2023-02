Sorpresivo encuentro de Juan Grabois y Andrés Calamaro en un café porteño

escuchar

Una inesperada postal se difundió hoy en las redes. Se trata del encuentro entre el dirigente del Frente de Todos, Juan Grabois, y el cantante Andrés Calamaro. La dupla fue vista y fotografiada en un café porteño. Sentados en una mesa sobre la ventana del loca, los dos posaron con particulares elementos: mientras que el político cercano al papa Francisco se mostró con un diario LA NACION, el compositor de El Salmón alzó el libro Los Peores. Vagos, ocupas, chorros y violentos, autoría de Grabois.

La foto fue difundida en las redes sin ningún tipo de aclaración o contexto. Después trascendió que el encuentro fue en el caffe Tabac, en la intersección de avenida del Libertador y Coronel Díaz, y fuentes cercanas a Grabois dieron detalles de la reunión, que ocurrió esta mañana.

“Es una vieja relación de amistad”, indicaron a este medio desde el entorno del dirigente político. “Andrés lo llamó un dúa a Juan para juntarse y hablaron mucho. Hablaron de política, historia, música, libros…”, se precisó, y remarcó: “Tienen intereses culturales y políticos comunes”.

Puntualmente, al ser consultados por qué significado tienen los elementos en manos de los protagonistas, se indicó: “Intercambiaron lecturas. Andrés tiene el libro de Juan”.

La postal se difundió después del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, presentara su nuevo libro, acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un acto en el que tildó de “mediocre”, “tibio” y “cobarde” al presidente Alberto Fernández, al tiempo que elogió al mandatario provincial, al que describió como una “esperanza”.

Esta semana, Grabois, que ya se anotó en la carrera por una candidatura presidencial , dejó en claro que el Presidente no tendrá su apoyo en una nueva configuración del Frente de Todos. “El año que viene no quiero tener a otro mediocre, otro tibio, a otro cobarde que no haga los cambios que tiene que hacer. No lo acepto. Nuestra trinchera principal por la realpolitik es la provincia de Buenos Aires y Axel tiene que bancar esa parada. Entiendo que es así”, dijo.

La candidatura

El dirigente del Frente de Todos sostuvo a principios de febrero que puso su candidatura como forma de garantizar la presencia de alguien de “su generación”. Abogó así por un postulante de aquellos jóvenes que crecieron en democracia, que se consideran “hijos del proceso de 2001″ y que llevaron adelante la “lucha contra el neoliberalismo en las calles”.

“Me tocará ser candidato si es que no aparece uno mejor de nuestra generación. Pero en ese caso, voy a hacer un esfuerzo para no hacerlo desde el reproche y la queja” , afirmó. “A mí lo que me preocupa es que haya una alianza centro-conservadora dentro del Frente de Todos”, indicó.

Frente a la discusiones internas, y ante la situación internacional, Grabois manifestó que las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias representan “el instrumento correcto para esta etapa histórica”. “Si tenemos diferencias, el que gana, dirige, y el que pierde acompaña, aunque desde su propia identidad y desde sus acciones dentro de la coalición”, apuntó.

