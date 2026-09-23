El tenso cruce entre Wanda Nara y Karina Iavícoli en LAM por Martín Migueles: “Agarrala de los pelos”

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para que comience una nueva temporada de MasterChef Celebrity Argentina. El reality de cocina, que llega a la pantalla de Telefe el lunes 28 de septiembre a las 22.15, tuvo su presentación oficial el martes con la presencia de los participantes y jurados. Wanda Nara, conductora del ciclo, también dijo presente y realizó un móvil en vivo con LAM (América TV) en el que protagonizó un tenso momento. Se cruzó con Karina Iavícoli por Martín Migueles y se sacaron chispas.

“Estoy muy bien”, dijo Wanda Nara cuando le preguntaron por su vida sentimental. “Estoy en un muy feliz momento, muy contenta, a punto de estrenar la película, estrenando este programa que es espectacular”, insistió. Sin embargo, Karina Iavícoli le preguntó por la información que publicó LA NACION sobre la denuncia del Banco Central a Martín Migueles y Elías Piccirilo por operaciones de más de US$250 millones durante el cepo cambiario.

Martín Migueles y Wanda Nara durante unas vacaciones en Europa

“Yo no tengo nada que ver con las situaciones legales de mis parejas o de mis ex. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué sé yo lo que hacen mis exs o mis novios?”, arremetió Nara. “¿Seguís con Migueles o no?”, insistió la panelista. “Digo mis exs porque a veces aparece una causa de Elián [Valenzuela, alias L-Gante] o algún problemita de Maxi [López] en el exterior y me llaman. Mi ex [Mauro Icardi] conduce sin cinturón y me escriben a mí”.

“Quiero que me contestes lo de Migueles porque me parece un tema serio y vos siempre llevas puesta la remera argentina”, siguió Iavícoli. En ese momento, Nora Colosimo, que estaba como angelita, intentó defender a su hija, pero su compañera no la dejó. “Estoy hablando con ella, que se sabe defender sola. Te quiero preguntar, porque salió en una nota muy seria de LA NACION. ¿Te peleaste con Migueles? ¿No es más fácil decirlo? No me contestás nada, entonces no te importa haber salido con un tipo...”, lanzó.

Wanda Nara y Karina Iavícoli protagonizaron un tenso cruce en LAM (Foto: Captura / América TV)

Nara, por su parte, dijo que se encuentra en “un momento de libertad”, y cansada de los cuestionamientos de Iavícoli expresó: “Mami, agárrala de los pelos que la tenés ahí”. Si bien fue una broma, dejó en claro la evidente tensión entre ellas. Para suavizar la situación, Carolina Molinari le preguntó quién le envió las flores amarillas que recibió el día de la Primavera y la conductora terminó por admitir que se “las mandó Martín”.

Wanda Nara apuntó contra Karina Iavícoli

Pero el cruce no terminó ahí porque minutos después de que terminara el móvil, desde el programa mostraron el final de la nota y el insulto de Wanda Nara hacia Karina Iavícoli. “Mujeres, se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas y lo que hagan sus parejas, sus exs, sus novios, ¡que lo arreglen ellos! Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien, iré. ¿Yo qué culpa tengo?“, expresó la conductora y, tras sacarse el auricular, lanzó: ”Esta pelot***“.

Su comentario fue registrado por la cámara y, tras escucharlo, Iavícoli, además de asegurar que la relación con Migueles sigue en pie, no tardó en responderle. “Habla de ella esto. Y la manera en la que salta, ella, que suele tener bastante el control de las cosas, es porque le molestó lo que le pregunté. Si no te molesta algo, respondés y está todo bien. Aparte, ser figura, como ella lo es, tiene que ver con esto también”, sentenció.