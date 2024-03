Escuchar

Guillermo Coppola es uno de los grandes personajes dentro del mundo deportivo gracias a su labor como representante de Diego Armando Maradona. A lo largo de sus 75 años, el empresario cosechó una gran cantidad de anécdotas con estrellas internacionales del deporte y el espectáculo, y en su visita Poco Correctos (eltrece) contó cómo fue su encuentro más divertido con el exfutbolista británico y actual copropietario del Inter Miami, David Beckham.

Esta semana, uno de los personajes en boca de todos es Guillermo Coppola, porque se estrenó su serie Coppola, El Representante en Star+, en la que se puede ver la historia de uno de los representantes más icónicos dentro del fútbol mundial. Pero esto no se debe solamente a su estrecho vínculo con Diego Armando Maradona, sino por su particular forma de ser y la fama que se ganó en los medios de comunicación con sus divertidas anécdotas con estrellas del ámbito deportivo y del espectáculo.

El empresario estuvo presente en el programa conducido por el “Pollo” Álvarez y el “Chino” Leunis, y en un momento, mientras contaba parte de su excéntrica vida, le consultaron por una anécdota con David Beckham. “¿Es verdad que una vez le subiste la temperatura a Beckham en un sauna?”, quisieron saber.

“Yo me estoy deconstruyendo, pero vamos a hablar claro”, introdujo Guillermo Coppola y luego añadió: “Me encuentro con Beckham en un sauna. Milano, Hotel Príncipe de Savoia, un hotel antiquísimo, los saunas esos bien de Roma, bien de Italia”.

Asimismo, dio más precisiones de la escena. “Toallón, entro al sauna con el toallón, estaba Beckham. Le digo quién soy, me dice piacere, y le digo ‘fa caldo qui’, hace calor, entonces me voy y dejo el toallón apoyado en el mármol del sauna”, continuó en su particular forma de relatar anécdotas.

“Sale mi amigo y él no sale. Entonces agarro y le meto la perilla a 60, estaba en 40. Entré y estaba igual, ni una gota. Salí al minuto, yo no pude aguantar”, continuó entre risas, dando a entender que su idea era verlo destapado.

David Beckham es uno de los copropietarios del Inter Miami en la actualidad Instagram: @davidbeckham

“Me voy a la ducha. Las ducha muy prolijas, con un gancho. Sale él, toallón. Se mete en la ducha, corre la puerta, pero dejó el toallón en el gancho. ¿Qué hizo Guillote? Le saqué el toallón, ahora vas a tener que salir David. Lo dejé venir y es jugador de todo el campo, de ida y de vuelta, 9,75″, concluyó para las risas de todos.

Cabe destacar que durante sus años en el profesionalismo, David Beckham inauguró un mercado distinto para los jugadores de fútbol hasta el momento y todo se debió gracias a su apariencia estética. Además de destacarse en equipos de renombre internacional, también era tapa de revistas o imagen de importantes marcas; algo que hasta su llegada no era una opción a explotar entre los futbolistas.

En su serie documental, Beckham, que se puede ver en Netflix, se ve parte de este gran negocio, el cual pudo aprovechar al máximo y, que con los años, lo convirtió en un sex symbol mundial. Ahora, el británico vive en Miami, donde es uno de los dueños de Inter Miami, y fue el encargado principal de llevar a Lionel Messi a jugar sus últimos años en el fútbol a los Estados Unidos.