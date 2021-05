El Teto Medina habló sobre su recuperación: “Lloré mucho pero hoy soy feliz”

Tras estar internado en rehabilitación, Marcelo “Teto” Medina reapareció públicamente y habló de sus adicciones. En pleno proceso de recuperación y feliz con su nueva vida, el conductor abrió su corazón y confesó el verdadero motivo de su depresión.

“Es una sensación muy linda la que estoy viviendo con respecto a la recuperación. He aprendido un montón de mí. Muchas veces la vida nos sorprende y a mí me sorprendió desde el punto de vista personal”, expresó el ex Videomatch en una íntima charla con Radio Tu.

En cuanto a los motivos que lo llevaron a sufrir una gran depresión, reveló: “Yo hace dos años sufrí una depresión grave que fue por una gran tristeza que venía acumulando por la muerte de mi papá. Este tipo de grupo son súper sanadores, tenés que tener ganas de compartir las cosas que te pasan. Se dice que las cosas que nos hacen sufrir hay que soltarlas, compartirlas hasta que el dolor se transforme en anécdota. Yo estoy liviano ahora y feliz”.

A su vez, el Teto hizo referencia a las denuncias de su ex mujer, Mónica Fernández, en la Justicia por violencia de género y responsabilizó a los medios por haberle dado espacio en su momento. “El dolor que se causa al hablar sin saber es tremendo. No me enoja ni tengo ira, pero en su momento me dolió mucho, me dio mucha angustia. Es como estar pateando al tipo que está en el piso en vez de ayudarlo a levantarse”, señaló.

En cuanto a cómo es su día a día por estas horas, relató: “Todas las mañanas salgo a caminar dos horas, tengo una vida sana, en sobriedad, sin tristeza. Lo recuerdo a mi padre con mucho amor. Siento que todo esto que me está pasando Dios lo eligió para mí, transité todo lo que transité para llegar hasta acá. Porque yo la pasé muy mal, sufrí un montón y no tengo vergüenza en decirlo. Lloré mucho, pero hoy soy feliz”, concluyó quien coordina grupos de autoayuda.

