La pareja de la modelo dejó un sentido comentario en la foto que confirma su tercer embarazo. Fuente: LA NACION

12 de mayo de 2020 • 10:34

El pasado lunes lo que era un secreto de familia dejó de serlo y la actriz Eugenia "la China" Suarez contó y mostró al mundo a través de su Instagram , su panza de embarazada por tercera vez. En el posteo, además de los miles de comentarios, su pareja le dejó un mensaje lleno de amor y buenos deseos que emocionó a todos.

La modelo espera a su segundo hijo con el chileno Benjamín Vicuña , con quien ya es madre de Magnolia , sin contar a Rufina , fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré. Durante esta caurentena , usa sus redes para mostrar looks nuevos, la cotidianidad de su familia o, por ejemplo, para contar noticias así de trascendentales.

En el posteo de Instagram, Vicuña realizó una profunda reflexión sobre el embarazo en el medio del encierro, la incertidumbre y el miedo ante la pandemia por el coronavirus. Pero aún así, contexto difícil y todo, el actor chileno manifestó sus esperanzas sobre la llegada de su bebé.

"Elijo creer, quiero creer que serás protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la vida. Te esperamos ansiosos, así como esperemos ver nacer un nuevo mundo", indicó el actor.

Por otro lado, la China recibió muchas otras demostraciones de afecto por parte de figuras del del espectáculo como Mercedes Funes , Marcelo Polino , Wanda Nara , Vero Lozano , Sabrina Garciarena , Paula Chaves y Violeta Urtizberea entre otras.

Si bien el embarazo ya había sido casi confirmado por los medios, la pareja no había querido hacerlo. Cuando los rumores comenzaron, la China se cruzó con una cronista y lo negó: "Yo no tengo nada para decir. Hace un mes que dicen lo mismo y nunca nadie me preguntó a mí. Ya lo confirmaron los medios y debatieron. Yo miro todo".