¿Qué se sabe de los disparos que hubo en la casa de Rihanna?

La calma del barrio de Beverly Crest en Los Ángeles se vio interrumpida cuando una mujer de aproximadamente 30 años llegó a bordo de un vehículo y disparó contra la casa de Rihanna, quien se encontraba allí con su pareja. La policía local recibió la alerta de emergencia y arrestó a la atacante en el mismo lugar de los hechos.

¿Cómo ocurrió el ataque armado contra la casa de Rihanna?

El portal de noticias del espectáculo TMZ reveló que la mujer se acercó en un vehículo a las inmediaciones del domicilio y accionó su arma varias veces desde el automóvil en dirección a la casa de la cantanre. Las autoridades lograron intervenir con gran rapidez y los agentes policiales arrestaron a la agresora poco después del asalto. El operativo concluyó sin registrar enfrentamientos adicionales en el lugar.

El despliegue de los investigadores en el área metropolitana para recolectar las pruebas del ataque DUTCH/Bauer-Griffin - GC Images

La cadena televisiva NBC News sostuvo que las fuerzas de seguridad recibieron la alerta telefónica alrededor de la 13.15 hora local que advirtió sobre un presunto ataque con un arma mortal frente a la propiedad. La agresora detuvo la marcha de su auto justo frente a la residencia y acto seguido, comenzó a disparar con un rifle de estilo AR-15. Al menos cuatro proyectiles o fragmentos de ellos impactaron en partes de la propiedad, de acuerdo con la información oficial difundida por la policía.

Los testimonios de los vecinos sobre el violento episodio

La cadena Fox 11 Los Angeles recogió testimonios de vecinos, quiénes describieron el momento con evidente preocupación y sorpresa. Keith England reside a muy poca distancia de la vivienda atacada y relató la dinámica del tiroteo ante los medios de comunicación.

“Fue aterrador. No puedo imaginar estar dentro de la casa escuchando cómo las balas golpean y ese tipo de cosas”, dijo el vecino y detalló la secuencia de sonidos audibles desde su propio domicilio. “Bam, bam, bam, bam, bam —probablemente unos diez disparos”, precisó el hombre sobre la intensidad del ataque armado.

Rihanna se encontraba con su pareja, ASAP Rocky, dentro del domicilio cuando la mujer disparó NICOLAS MAETERLINCK� - Belga�

El operativo policial y los avances de la investigación

La cadena NBC News reportó la recuperación exitosa del arma utilizada por parte de los efectivos policiales. La investigación quedó en manos de la división de Robos y Homicidios del departamento policial, una unidad especializada encargada de casos de alto perfil o con circunstancias complejas.

Las causas del suceso permanecen bajo estricto análisis, ya que los investigadores buscan establecer la existencia de algún vínculo previo entre la detenida y la artista internacional. Las fuerzas de seguridad no difundieron públicamente el nombre de la agresora hasta el momento. El oficial superior Mike Bland indicó la pronta publicación de mayores detalles sobre la sospechosa.

La fachada de la residencia de Rihanna se encuentra peritada por los agentes de la policía MEGA - GC Images

Las características del exclusivo vecindario californiano

El inmueble se encuentra en el prestigioso distrito de Beverly Crest, una zona residencial de alto nivel que se sitúa en el área metropolitana de Los Ángeles, ubicado aproximadamente a 32 kilómetros del centro de la ciudad. El lugar se caracteriza por sus imponentes mansiones y sus calles sumamente tranquilas, un entorno que ofrece un alto nivel de privacidad para celebridades y figuras públicas.

El domicilio es compartido por la estrella musical y su pareja, el rapero A$AP Rocky. El sitio suele ser considerado uno de los enclaves más seguros y exclusivos de la ciudad, una particularidad explicada por los especialistas.

