El enojo de la China Suárez: "Ya confirmaron el embarazo por mí"

La China Suárez regresó de Londres y demostró su enojo por la confirmación de su embarazo

Hace tiempo que se rumorea que la China Suárez está embarazada y, si bien ella no lo confirma ni lo niega, juega mediáticamente con el tema. Recién llegada de Londres, la actriz habló en Ezeiza con Los ángeles a la mañana, y demostró que no le cayó nada bien que se anunciara mediáticamente la noticia de que sumará un integrante a su familia con Benjamín Vicuña.

"No tengo nada para decir. Nadie me preguntó y lo confirmaron igual. Hablan y hablan y uno se cansa, y después tenés que ser buena onda. Soy frontal y me cuesta caretearla. No entiendo por qué se les mete tanta presión a las mujeres. A mí y a todas", señaló algo molesta.

La noticia del embarazo fue confirmado hasta por "La Polaca", su personaje en Argentina tierra de amor y venganza que tiene una cuenta en Twitter. "No sé quién escribió eso. Me dio nostalgia que vuelva a aparecer la Polaca. Ojalá se haga otra temporada de ATAV. Quiero estar sí o sí", destacó, desviando el tema.

¿Va a estar con panza en esa nueva temporada? "No, porque si se hace, será en el 2021. Pero no hay nada confirmado", contestó la China que, evidentemente, ya hizo sus cálculos. Tampoco respondió si ya había elegido un nombre para el bebé en camino. "Nada todavía", aseguró.

Con su hija Magnolia en brazos, Suárez contó que hizo campañas para algunas marcas en Londres. "Me acompañó mi mamá y me encanta que podamos viajar. Ella se queda con mis hijas y las cuida mientras trabajo. Esta vez no vino Rufina, pero otras veces me acompaña", contó la actriz, que también señaló que las cosas con Vicuña, tras la crisis que atravesaron a fines del año pasado, "están muy bien".