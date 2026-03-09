Este viernes 13 de marzo comienza el Lollapalooza a las 12.30, momento en el que se abrirán las puertas. Continuará hasta el domingo 15 de marzo, aproximadamente hasta la 1 de la madrugada del lunes. Por ese motivo, y para apaciguar la espera, muchos fanáticos de la música quieren saber quién toca cada día.

Este evento se realizará en el Hipódromo de San Isidro, lugar donde históricamente se emplaza.

Lollapalooza Argentina: tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro

Grilla completa del Lollapalooza 2026

En el primer día se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

Estos son los artistas del viernes 13 de marzo

En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

Estos son los artistas del sábado 14 de marzo

Para la jornada de cierre tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.

Estos son los artistas del domingo 15 de marzo

Los detalles de esta edición Lollapalooza

El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios.

de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios. La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.

compartidas más allá de la música. La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros .

. El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.

