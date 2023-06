El Tirri reveló el duro momento que atravesó y la promesa que hizo para superar su adicción al alcohol

escuchar

Hace más de una década, Luciano José Giugno, conocido popularmente como “El Tirri”, irrumpió en los medios de comunicación como el “primo divertido de Marcelo Tinelli”. Desde entonces, su popularidad incrementó notablemente como un llamativo personaje. Más allá de las risas que genera, el martes por la noche abrió su corazón en el programa de Noche al Dente y recordó cómo atravesó su adicción al alcohol.

Durante los años 90, El Tirri dedicó sus días a la música, destacándose como uno de los fundadores de la mítica banda Los Fabulosos Cadillacs. Y fue aquel camino en el que continuó, tanto como músico y productor de diversos artistas. Es en aquella época a la que retornó el pasado martes cuando en una exclusiva charla con Fernando Dente, reveló que desde hace 12 años no consume alcohol tras haber atravesado una situación por la que temió por su vida.

El Tirri se sinceró sobre su relación con el alcohol

“Yo hacía shows, producía shows, y fuimos con Charly (García) y Fito (Páez) a Bogotá, Colombia, espectacular. Yo no me acuerdo nada. Pasé por un lugar que decía Museo del Vodka, era viernes, y me desperté un domingo con las uñas pintadas con notas musicales, el Skype abierto y Mimi (su pareja) llamándome”, recordó sobre el momento en que detectó que perdió la consciencia.

En ese entonces, no pudo detectar qué fue lo que se sucedió y al pedir ayuda le aseguraron los profesionales que se encontraba en buen estado de salud. “No era algo físico, era algo mental. Entonces se me desprendió como un click, era algo que no era yo, que no estaba acá”, aseguró. Pero al estar fuera de su país natal, sintió mucho miedo por lo que hizo una promesa en la iglesia del aeropuerto en Colombia: si llegaba vivo a Buenos Aires no tomaba más alcohol. “Yo lo que quería era llegar vivo. Llegué y nunca más tomé, van a ser doce años”, reveló muy feliz de la resolución.

El Tirri reveló cómo enfrentó su adicción al alcohol

Asimismo, al destacar que se trató de una decisión personal, aseguró que tuvo un gran apoyo por parte de su familia, lo que significó una gran ayuda en el proceso. Además, aseguró que la situación vivida en el exterior lo llevó a buscar respuestas y la encontró: “Una grosa en toxicología me dijo: ‘lo que te pasó a vos fue un click que hiciste’, le pagué y me dijo ‘no me vas a ver más’. ‘¿Cómo no?’, le dije. ‘Yo quiero venir el martes, el jueves’, le dije. ‘No, ya está. Vos hiciste algo que le pasa a una entre tantas personas que se te desprendió el chip del alcohol’, me contestó”.

Hace 12 años El Tirri dejó de consumir alcohol tras una grave situación que vivió en Colombia (Captura video)

Actualmente, cumplirá 12 años sin tomar alcohol y esto le permitió saber que el consumo lo colocaba en un lugar apartado del resto, en “su propio mundo”, y la sobriedad le permite ser más divertido, lejos de ser un “amargo”.

“Hacer un puente”, de la Franela, fue la canción que entonó junto a Fernando Dente para transmitir sus sentimientos sobre aquella época de su vida. Con alegría, aseguró que trazó justamente un puente para salir de esa adicción.

