Este miércoles Bailando por un sueño estuvo marcado por buenas presentaciones, puntajes sorprendentemente altos, mucha emoción y un nuevo integrante del staff que no duró más de cinco segundos en escena. La primera en salir a la pista fue Lourdes Sánchez que, como todas las rondas, concurrió al estudio acompañada de un gran despliegue que incluyó muñecos gigantes con los que intentó divertir a todos los presentes. Sin embargo, esta vez Marcelo Tinelli tenía cuestiones que aclarar con la participante y no quiso perder tiempo. Sin anestesia, le contó que estaba viendo El Debate de Bailando y que la escuchó hablando mal sobre él.

Según relató, en ese momento estaba junto a su hijo menor, Lorenzo. El pequeño le preguntó si Lourdes es su amiga y él, al escuchar lo que decía en el programa, no supo qué responderle. “Es que estamos en crisis”, respondió Sánchez, mirándolo a los ojos. “Vos arrancaste. Yo estaba ahí paradita para empezar a bailar flamenco y lo primero que decís es: ‘No me gusta el flamenco’. Y no lo bailé bien por culpa tuya. Estuve todo el tiempo pensando que al jurado no le iba a gustar tampoco, porque vos sos el dueño de todo esto. Pero, por suerte nos fue excelente”, rememoró la bailarina.

Luego, la correntina se trenzó con su coprovinciana, Coty Romero, que la noche anterior había concurrido a la pista con una vaca gigante de peluche a la que llamó “Lourdes”. “Estás obsesionada conmigo. O enamorada. Es lo que dice todo el mundo. Ahora lo entiendo al Conejo [Alexis Quiroga, exnovio de Romero]. De lo único que sabe hablar es de él y de mí”, disparó Sánchez. Sus dichos despertaron una catarata de reproches de la exparticipante de Gran Hermano y Lourdes cerró: “¡Qué collar de melones es esta chica!”.

En esta tercera ronda, Sánchez y su compañero, Nico Villalba, bailaron al ritmo de la bachata. La propuesta, como suele ocurrir con este equipo, fue muy bien recibida por los miembros del jurado. Ángel De Brito, dueño durante esta ronda del voto secreto, indicó: “Este es el mejor Bailando de Lourdes. Nico es una bomba y la Cata hace unas coreografías impresionantes. Fue un placer verlos. Lourdes volaba por momentos”.

Pampita Ardohain (10), a su vez, señaló: “Fue un gusto verlos, un placer. A nosotros, cuando vemos que bailan así, nos emociona, porque es algo que esperamos todo el tiempo, pero muy pocas veces sucede esa magia. Acá vi todo: excelencia, definición, una coreografía elaborada, pensaron en los detalles para que se viera bien en cámara también, cambiaron el ritmo, vi sensualidad, conexión entre ellos, esas piernas maravillosas... Todo fue excelente”.

“Como pareja, no pueden ser más perfectos. Tienen química, tienen piel, tienen sensualidad... Son la optimización de la excelencia. Se ve que disfrutan; no hay tensión ni duda. Mejor imposible”, coincidió Moria Casán (10). Por último, Marcelo Polino (7) precisó: “¡Qué placer es sentarte a ver a una pareja que baila divino, que no se va a caer en los trucos, que no se va a resbalar! Un pequeño detalle: a Nico le faltó un poco de actuación en las partes más calientes”. Con 27 puntos, el equipo ya se aseguró su paso a la siguiente ronda.

Llegó luego el turno de Luciano “El Tirri” y Fiorella Giménez. El primo del conductor y su compañera eligieron, para esta ocasión, moverse al ritmo de música folclórica. En este caso, el músico incluyó en su previa a un perro robot llamado Chicho que dejó a todos sorprendidos. Sin embargo, a los pocos segundos de aparecer en escena, el animal quedó inmóvil, tirado en el piso y debió ser retirado de la pista.

Tras la presentación de la pareja, Chicho volvió a escena y, esta vez sí, mostró algunas de sus destrezas, pero volvió a “colgarse” una vez más. Y entonces, tomó la palabra De Brito: “Eran como varios actos simultáneos: una bailarina excelente, que bailó descalza, impecable; y El Tirri, que era como el perro digital, que no hace caso. Le pedís que camine y se queda quieto, le pedís que se pare y no hace caso... Raro. Tiene un buen coach, una buena bailarina y eligió hacer folclore, que quizás es un ritmo que le queda bien.. ¿Por qué hacerlo tan bizarro? Lo invito a que lo vea, porque parecía un sketch de Sin Codificar su parte. Sus caras no tenían nada que ver con la esencia del folclore. Si quiso hacerlo con respeto, está como el perro: no transmite”.

Tras la devolución del conductor de LAM, Tinelli le comunicó a Fiorella que su ex, Agustín “Cachete” Sierra, se negó a participar de la salsa de a tres porque no quería cruzarse con ella. “No quiero saber nada de Agustín”, respondió con lágrimas en los ojos. Después, en pleno ataque de llanto, reveló que está sensible porque se lesionó la espalda y el cuerpo es su herramienta de trabajo. “Estoy muy mal de la espalda y recién hablé con el coach porque no sé si voy a poder bailar el ritmo que sigue. Me duele hasta cuando camino. Hoy pude bailar porque tomé de todo”, contó sin parar de llorar.

“Acá cuando venís, brillás, Fiore. Y es un lujo para la vista, para el corazón, para la emoción. Todas tus presentaciones maravillosas y El Tirri es un afortunado por tenerte esta temporada de compañera. A mí me gustó... Voy a ver el vaso medio lleno: vi a un Tirri comprometido, metiéndose en personaje, tratando de aprender cosas nuevas, evolucionando y más seguro en la pista. El equipo le está poniendo todo el amor, así que él tiene que corresponderles con el compromiso”, indicó Pampita (7).

Moria (10), en tanto, expresó: “No paré de reírme con el perro que se quedó sin batería, la fiesta, es como un zoológico nuevo humano. Es lisérgico. Yo me mandé un trip casi psicodélico. Cuando Fiore llegó casi lloro. Fue perfecto. Y todo lo demás de El Tirri me fascina. Ese señor es un excéntrico y encuentro que tiene buena predisposición y actitud”. Polino (5), a su vez, afirmó: “El Tirri tiene esa cosa que hace confundir a todos. Fue una gran mezcla, pero yo la pasé bien. Un detalle en el que nadie reparó: me encanta el traje que lleva puesto; es divino. Y Fio es un fenómeno, nadie notó la lesión. Me dio la impresión de que a El Tirri le quedan chicas las botas porque daba pasitos chiquitos”. Entonces, el aludido contó que era cierto: él calza 44 y las botas eran talle 42. Con 22 puntos, se quedaron con la tercera mejor calificación de la ronda.

LA NACION