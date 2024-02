escuchar

Este domingo, Ronnie Arias se presentó en el Almorzando con Juana (eltrece) con un look disruptivo que descolocó por completo a Juana Viale. En su regreso al estudio de Buenos Aires, tras dos emisiones desde Mar del Plata en conmemoración de los 150 años de La Feliz, la conductora le dio la bienvenida al locutor y se sorprendió porque llevó puesta una falda. A modo de celebrar la moda libre, sin importar el género, sostuvo: “Es la primera vez en mi programa”.

Viale formó una mesaza explosiva - como cada fin de semana - por diferentes invitados del mundo del espectáculo, del periodismo, el deporte y otros artistas. Allí recibió a: Tuli Acosta, Peto Menahem, Claudio “El Turco” García, Eduardo Blanco y a Arias. Este último se llevó los aplausos de todos por el look poco convencional frente a la pantalla, pero que fue acorde a sus gustos personales.

Los invitados de este domingo a la mesa de Juana Viale: Tuli Acosta, Peto Menahem, Claudio “El Turco” García, Eduardo Blanco y Ronnie Arias (Fuente: Instagram/@lamesazarg)

Al momento de darle la bienvenida, Juana esbozó un grito de alegría por su elección y destacó que fue el primero en lucir un atuendo así en su programa. “Es la primera vez que viene un hombre con pollera a mi programa y me encanta. Siempre haciendo y marcando tendencia”, señaló Viale.

“Se le dice falda”, corrigió Ronnie y luego la conductora le dio permiso para desfilar, ya que se quedó impactada por la combinación de sus prendas. “Me encanta”, expresó. “Es sencillo”, sostuvo el periodista y remarcó que la marca de la ropa es de “Lacoste y Prada”.

“¿Nunca tuviste miedo al prejuicio?”, consultó la nieta de Mirtha Legrand. De inmediato, Ronnie respondió tajante: “Sí, todo el tiempo lo tengo Juana. O sea, dos minutos antes de salir estaba con el cu*** apretado, con que no sé qué voy a decir, a dónde voy a ir y qué va a pasar”. “Pero yo te hacía una pregunta por tu adolescencia, por ahí, porque ahora tenés una seguridad, pisás fuerte en tu vida”.

Ronnie Arias desfiló para Juana y contó que no le importan los prejuicios (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Ante ello, el co-conductor de Poco Correctos (eltrece), contestó: “¿Sabés lo que pasa? Es que yo nunca me dejé amedrentar. El miedo nunca me paralizó y nunca me victimicé. Me decían maricón y yo respondía: ‘sí, ¿y qué?’”. Y agregó: “Entonces, como nunca me victimicé, solo cuando me gusta o me sirve… Pero como nunca lo hice, ya me armé de este personaje una persona, que a veces es complicado”.

“Eso es otra gran pregunta, ¿cuándo se diferencia el Ronnie Arias que conocemos y el Ronnie de la casa?”, indagó Juanita. “En mi casa, yo digo que me convierto en puré de calabaza. O sea, estoy en trapos, vos ves mi Instagram y tengo la ropa manchada, una mugre… los perros, el campo, la huerta. Pero después está la persona pública. Pero a veces, Pablo, mi marido, me dice: ‘Ronnie, no sé si sos Bette Davis o Jack Nicholson… pero dame paz’”.

Luego de la divertida introducción, Viale se refirió a su lugar de residencia, ya que hace tiempo que el periodista decidió mudarse a Uruguay, pero aun así, trabajar en la Argentina. Es por eso que de tanto en tanto vuelve al país vecino en donde tiene su respectivo hogar. “Arranco el lunes en Radio Pop (...) Voy a estar de lunes a viernes acá, el viernes me tomo el barco y el domingo a la noche me vuelvo”. Antes de dirigirlo hacia la mesa, la conductora concluyó: “Me encanta ese look. Yo quisiera saber cuántos hombres les encantaría usar falda y no lo hacen”.