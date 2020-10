El Tucu López rompió el silencio y habló de su relación con Jimena Barón

Jimena Barón continúa en silencio pero el Tucu López habló sobre su flamante relación Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 11:17

La intimidad de Jimena Barón dio un giro de 180º. Si bien siempre usó sus redes sociales para contar los vaivenes de su vida, desde el 13 de julio se alejó de ellas. Separada de Daniel Osvaldo y apenas confirmado el nuevo romance con el Tucu López, la cantante evitó los discursos y en su lugar lo hizo el locutor. "Ella es una genia", comentó el protagonista de Sex Virtual.

El flamante compañero de Barón fue consultado por su romance en Implacables y sin ahondar en detalles respondió: "Jime es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida".

Recordemos que la relación salió a la luz -con dudas al principio- gracias a fotos las tomadas en el barrio porteño de Villa Urquiza y durante semanas ambos se llamaron al silencio hasta que una postal de un beso confirmó todo.

El beso de Jimena Barón y El "Tucu" López que confirma el romance entre la cantante y el integrante de Sex virtual Crédito: Movilpress Crédito: Movilpress

En ese sentido, desde el programa quisieron saber cómo vive esta nueva etapa junto a la actriz. "Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto", reveló con humor.

Por último y a modo de cierre "El Tucu" López chicaneó en vivo a Sussana Rocasalvo ya que ella fue quien confirmó el romance. "Sí, salimos a tomar algo, hablar de la vida y compartir un momento. Pero estoy bien. Ya iré a saludar a Roccasalvo, que tiene muchos amigos en Villa Urquiza", arrojó con gracia sin ánimos de generar polémicas.