“El Tucu” López, sobre su fobia a los botones: “No los puedo ni tocar”

El Tucu López, el novio de Jimena Barón, confesó una extraña fobia que padece. Fue durante en el programa Corte y Confección (eltrece), el reality de moda que conduce Andrea Politti. Ahí, el locutor junto a sus compañeros del certamen tenían que afrontar un desafío para demostrar lo que aprendieron en las primeras semanas del programa.

Si bien el Tucu López confesó desde que ingresó al certamen que tiene una fobia con los botones, lamentó no poder cumplir un desafío que se relacionaba con coserlos. Según afirmó, no podía hacerlo, por lo cual se convirtió en el participante más perjudicado en esta instancia.

Días antes del desafío, Politti sostuvo: “Juro que es verdad que el Tucu le tiene fobia a los botones, no es un verso para llamar la atención, ni mucho menos. Le pregunté el origen de este tema y me dijo que no fue a terapia, que lo tendría que resolver en algún momento. Él empieza a transpirar, le falta el aire y la pasa mal”. Cuando el conductor se sumó al programa, según contó Politti en Los ángeles de la mañana (eltrece), “le tuvimos que sacar los botones a su delantal”.

Durante el desafío, el Tucu afirmó que los botones que están más cerca de la cara le producen mayor aversión y no pudo enfrentar la competencia. “Te miro con cara de ‘qué está pasando’. Todo el mundo sabe que yo tengo una fobia con los botones, no los puedo tocar. No hice el desafío, malísimo porque arranco con cinco puntos menos que es un montonazo para mí”, afirmó el participante.

Según reveló, el botón del jeans no le produce el mismo rechazo que los botones de plástico con agujeros. Cuando iba al colegio, dijo, que no usaba nada con botones, mientras que a los boliches iba con remera y jeans. “Cuando voy a un evento intento que alguien me los haga, pero en cuanto puedo me los saco porque estoy con una sensación fea porque los que más cerca del cuello son los que más asco me dan”, indicó.

LA NACION