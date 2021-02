Corte y Confección: María Fernanda Callejón enfrentó un reto lapidario de Matilda Blanco

María Fernanda Callejón es una de las doce participantes de Corte y confección Famosos, y no teme dar su opinión sobre los desafíos que les imponen cada gala. El lunes estuvo cargado de tensión por su feroz cruce con la jefa del taller, Matilda Blanco: “Sos una desagradecida”.

En una tarde donde lo “bohemio y hippy chic” debía estar presente en todos los diseños, la actriz presentó el vestido que creó para la ocasión con gran lujo de detalles. Sin embargo, cuando Fabián Zitta comenzó su devolución, dejó entrever que había muchos errores en el armado del look, y Callejón trató de explicar que no se había sentido cómoda con la tela que le dieron.

“El género que me tocó no me ayuda, por el color”, insistió la participante; al tiempo que se oían de fondo los gritos de Blanco, exigiendo que no critiquen las telas que les tocan. “¡Pero no sean desagradecidos! Este ejemplo nefasto que estamos viendo no es por la falta de género, ¡es porque usted no hizo nada bien!”, expresó enojada la jefa del taller.

Fernanda Callejón y Matilda Blanco tuvieron un feroz cruce en Corte y Confección - Fuente: eltrece

“¿Qué es ese voleo? ¿Qué es el encaje en esta época mezclado con las flores? No me haga hablar, porque no quiero arruinarle todo”, insistió Matilda. En un intento por calmar las aguas, Callejón bajó la guardia y le respondió: “Yo hoy acepto todas las posturas porque estoy aprendiendo”.

El contraataque hacia la actriz no se hizo esperar y obtuvo una furiosa reprimenda: “¿Terminó? Tiene que respetar las telas también. Así no es. Los géneros que les damos son buenísimos, son de primera calidad. Le lleva mucho tiempo al taller elegir cada uno de los géneros para ustedes, días enteros”.

La diseñadora Verónica de la Canal coincidió con Blanco y aseguró que la tela que seleccionaron para ella resultaba muy versátil, y que el error fueron las decisiones que tomó para combinarla. “Es un desafío para mí, volviendo al género, porque yo no soy muy amante de los estampados. A mí me cuesta ponérmelos, me parece que no son televisivos; ahí hubo una pelea mía interna”, explicó Callejón.

Indignada, Matilda volvió a intervenir y cerró la discusión con una ironía: “La próxima le vamos a preguntar: ‘A ver señora, ¿qué género quiere?’. Vamos a ir a la mesa y le vamos a preguntar para que lo elija”.

