El tuit de Paul McCartney en el Día Mundial del Vegetarianismo

Hoy es el Día Mundial del Vegetarianismo y sir Paul McCartney aprovechó para saludar a todas las personas que mantienen una dieta libre de carne y defienden los derechos de los animales. "Hoy es el Día Mundial del Vegetarianismo. ¡Qué tengas un feliz día!", publicó en Twitter el ex integrante de The Beatles.

McCartney es vegetariano desde 1975 cuando, junto a su difunta esposa Linda Eastman, dejaron de consumir carne. La pareja tomó esta decisión poco después de observar unos corderos pastando en el campo mientras ellos comían, precisamente, un plato a base de cordero.

Paul McCartney, el militante por los derechos animales

Desde que adoptó el vegetarianismo, McCartney formó y forma parte de numerosas iniciativas para concientizar sobre el maltrato animal:

McCartney es un partidario de la organización por los derechos animales Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por sus siglas en inglés).

En 1995 apareció junto a su fallecida mujer, Linda, en un episodio de 1995 de Los Simpson titulado "Lisa, la vegetariana".

En ese año narró el documental Devour the Earth (Devorar la Tierra), escrito por Tony Wardle.

Luego de la muerte de Linda, el exbeatle se comprometió a mantener su lucha por los derechos de los animales.

En 1999 invirtió 3 millones de libras esterlinas para asegurarse de que su empresa alimentaria Linda McCartney Foods se mantuviera libre de ingredientes genéticamente modificados .

. Además, McCartney brindó su apoyo a las campañas encabezadas por la Sociedad Humana de los Estados Unidos, Sociedad Humana Internacional, Protección Animal Mundial, la Fundación David Shepherd Wildlife, la campaña contra las minas terrestres, convirtiéndose en patrocinador de la campaña británica Adopt-A-Minefield (Adopta un campo minado), entre muchas otras causas.

El cruce con el Dalai Lama

Durante una entrevista con The Guardian en 2010, el músico reveló que mantuvo un cruce de cartas con Tenzin Gyatso, el decimocuarto Dalai Lama, cuando le preguntó por qué no era vegetariano. Según McCartney: "Él contestó muy amablemente, diciendo: 'Mis médicos me dicen que tengo que comer carne'. Así que tuvimos un poco de correspondencia".

Sir Paul justificó su interpelación al Dalai Lama y dijo: "Incluso si no hubiera sido 'Paul McCartney', habría escrito esa carta. Simplemente no parece correcto: el Dalai Lama, por un lado, dice: 'Hola chicos, no hagan daño a los seres... Ah, y por cierto, estoy comiendo un bife '".

Luego, McCartney agregó: "Creo que ahora es vegetariano la mayor parte del tiempo. Creo que ahora le dicen que puede obtener su proteína en otro lugar. Es un poco anticuado pensar que solo puede obtenerla de la carne".