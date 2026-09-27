El viaje de Agustina Cherri con Muna Pauls a Nueva York: pizza, Central Park y desfile por Times Square

Agustina Cherri viajó a los Estados Unidos para reencontrarse con su hija, Muna Pauls, fruto de su relación con Gastón Pauls. La joven vive en Miami y el punto de encuentro fue Nueva York. A través de las redes sociales, este sábado subieron un álbum de fotos y videos de la divertida ocasión y de los sitios que visitaron.

“Viaje de chicas”, así tituló Cherri el carrusel de Instagram en el que incluyó material fotográfico y fílmico de un recuerdo que será imborrable para ella y su hija. Las dos pasearon por el Central Park, la emblemática Times Square y gozaron de costumbres populares como la típica pizza neoyorquina.

El tierno posteo de Agustina Cherri con su hija en Nueva York (Fuente: Instagram/@agustinacherriok)

Después de un mes viviendo en el sur estadounidense, Muna llegó a la Gran Manzana para ver a su madre y compartir unos días lejos de su proyecto musical. En la primera imagen se puede ver a las dos en plena Séptima Avenida, con el New Victory Theater detrás.

La foto de Muna y Agustina Cherri con Times Square detrás (Fuente: Instagram/@agustinacherriok)

A continuación, Cherri sumó un video en el que se la ve en el Times Square bailando bachata hasta que una turista se acerca a ella y las dos comparten algunos pasos de baile. Tras ello, la actriz soltó una carcajada por la situación.

Agustina Cherri y Muna Pauls visitaron el Central Park - @agustinacherriok

La tercera foto del álbum se trata de una en la que madre e hija cruzan la avenida mientras se ven los edificios icónicos de Nueva York de noche, con sus pantallas iluminadas y la gente que colma cada vereda.

Muna por comer una pizza neoyorkina (Fuente: Instagram/@agustinacherriok)

En otras imágenes, Cherri enseñó a Muna a punto de comer una pizza con queso y después otras escenas en el parque central de la ciudad. Para concluir el posteo, la ex Chiquititas agregó la foto de un cruce peatonal y un semáforo semicaído.

El presente de Muna en los Estados Unidos

En agosto, Muna Pauls firmó con una importante discográfica internacional un contrato para lanzarse de forma profesional como solista. Con 17 años, la joven eligió un camino musical a diferencia de sus dos progenitores. “Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar: firmé con Sony Music y 5020 Records. Qué raro se siente escribirlo. Porque esto, antes de ser un hecho, fue un sueño. Uno de esos que decís en voz alta tantas veces que empiezan a parecer imposibles de tanto quererlos”, mencionó por ese entonces.

Muna Pauls en Miami (Fuente: Instagram/@munapaulscherri)

El contrato laboral la obligó a quedarse en Miami, sitio que adoptó como su nuevo hogar y del que se sintió a gusto en cada momento, según manifestó en su propia cuenta de Instagram, en la cual a diario comparte con sus 800 mil seguidores una rutina que va de ensayos, recorridas por las calles de la ciudad y visitas a tiendas de discos.

Muna Pauls por las calles de Miami (Fuente: Instagram/@munapaulscherri)

Muna Pauls tiene una carrera completa: canta, toca la guitarra, ya compartió escenario con Luciano Pereyra y Zoe Gotusso, y en su fiesta de 15 años hasta cantó con Fabiana Cantilo y Benjamín Amadeo. A los 16 decidió ir por más y se metió en el mundo del modelaje cuando lanzó su primera campaña junto a una conocida marca de ropa.

Hace un año anunció que estaba de novia, aunque no reveló su identidad y eligió mantener su relación hermética. Solo dijo: “Desde que empecé a conocerlo, algo cambió en mí. Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme a crecer, sin apuro. Y era acá el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal”.