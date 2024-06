El video en el que Christian Nodal expuso cuestiones íntimas de Cazzu y fue repudiado por sus fanáticos

Escuchar

El escándalo entre Christian Nodal y Cazzu sigue en la cresta de la ola, sobre todo luego de que a menos de un mes de su separación, el mexicano anunció que estaba en pareja con Ángela Aguilar, amiga de ambos. Como si esto fuese poco, en las últimas horas comenzó a circular un polémico video en el que el músico ranchero revela intimidades de la madre de su hija.

Cazzu y Christian Nodal no terminaron de la mejor manera @cazzu @nodal/Instagram

El clip que se viralizó data de diciembre del año pasado, a tan solo tres meses del nacimiento de Inti, cuando el intérprete de “De los besos que te di” visitó La Resistencia (Movistar +), el reconocido ciclo de entrevistas español que conduce David Broncano, y reveló detalles íntimos que los fanáticos de la argentina recordaron en las últimas horas.

En aquel fragmento, el cantante dio a entender que la jujeña ponía excusas para evitar tener relaciones sexuales tras el nacimiento de su pequeña. “Es que tengo tres meses ya de que nació mi hija. ¿Tú sabes que hay una regla después del postparto de 60 días… ? No, ya me perdí… 90, por ahí… Muchos meses, la verdad. Eso está pasando”, explicó, mientras que el conductor le advirtió que la cuarentena son 40 días y no un trimestre.

“Yo dándole like a todos los tweets donde le tiren mier** al Nodal”; “La verdad es que Nodal y Ángela Aguilar se merecen una cancelada” y “Solo espero que Cazzu salga a matar a Nodal con un humilde track”, fueron solo algunos de los comentarios de los usuarios tras la viralización de estas imágenes.

Ángela Aguilar es la nueva novia de Christian Nodal @angela_aguilar_

Además de las declaraciones poco felices del joven de 25 años, el enojo del público se debe a que a semanas de haber anunciado la ruptura y aclarar que “no hubo terceros en discordia”, él confirmó su noviazgo con Aguilar; pero el problema radicó en que la nueva novia del cantante en cuestión era también amiga de Cazzu. Lo más contundente quedó registrado en una entrevista que le hicieron a la artista mexicana tiempo atrás, en la que contó: “Le mandé un mensaje a Cazzu cuando vi su pancita, dije ‘ay, voy a ser tía’”.

El descargo de Cazzu tras las repercusiones por el anuncio de Nodal y Aguilar

Tras la polémica que se desató cuando los artistas anunciaron su noviazgo, la intérprete de “Mucha Data” sintió la necesidad de hablar y publicó una serie de stories con un contundente descargo. “Holis. Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada, y hoy vivirlo en esta gran dimensión, sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras”, comenzó diciendo.

En medio de la polémica, Cazzu posó junto a su hija Inti (Foto: Instagram/@cazzu)

En ese sentido, compartió una breve reflexión sobre el difícil momento que atraviesa y mencionó que se alejará por un tiempo de las redes: “Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calme allá afuera”. Y siguió: “La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena y mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas”.

Para cerrar, completó: “Ahora pasemos la página, vivamos y dejemos vivir”. Minutos más tarde, publicó una imagen sonriendo junto a su pequeña hija.

LA NACION