Se cumplen dos años de la muerte de Natacha Jaitt y sus hijos piden que se haga Justicia.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2021 • 19:16

El 23 de febrero de 2019, el cuerpo de Natacha Jaitt fue encontrado en el interior del salón de fiestas Xanadú, de Villa La Ñata, partido de Tigre. Hoy, casi dos años después de la muerte de la modelo, con una causa en proceso, sus hijos Valentino Yospe (14) y Agustina Olvera (22) reclaman Justicia.

Hacia el final de su programa de este miércoles, Ángel de Brito abordó el tema de la muerte de Natacha Jaitt. El conductor de Los Ángeles a la Mañana (eltrece) difundió un video de Valentino, el hijo que la modelo tuvo con el también fallecido Adrián Yospe.

"Hace dos años que pasó lo de mi mamá. La Justicia no hace nada, me gustaría saber qué pasa con ella, porque, para mí, la Justicia tenía algo en contra de ella, que a mí no me gusta. Porque desde esa noche que yo no la veo más, me la arrancaron de mi vida para siempre", sostiene a cámara el adolescente, cuya imagen fue difuminada para preservar su identidad.

En el material, el menor de los hijos de Natacha Jaitt remarca, sin poder contener las lágrimas, las cosas que no pudo compartir con su madre. "No puedo pasar momentos con ella como salir a comer, pasear, ir al cine a ver películas, o que me haga de comer acá, en casa. O sea, esta Justicia que tenemos no hace nada y nunca va a hacer nada. Por favor, quiero Justicia por mi mamá", concluye el nene.

Valentino Yospe y Antonela Olivera exigieron justicia a casi dos años de la muerte de Natacha Jaitt. Crédito: YouTube El Trece 05:46

Video

Pero Valentino no fue el único en alzar la voz sobre la causa judicial que se abrió desde la muerte de la modelo. Su hermano Ulises y Antonela Olivera, la hija mayor de Natacha Jaitt, fueron entrevistados por de Brito y todo su panel.

"Valentino me pregunta todo el tiempo qué pasa con la causa de su mamá; razona, tiene 14 años, va al secundario, entiendo todo y, obviamente, uno le tiene que ir contando. La última vez que la vio fue esa noche, antes de que lo dejaran en casa de unos amigos", explicó Ulises, tío y tutor del menor.

Para el hermano de la víctima, hay distintos factores que obstaculizan el avance de la causa. "La Justicia no quiere investigar, hay corrupción. Natacha está sufriendo violencia de género por parte de la Justicia", sostuvo.

Consultado sobre en qué estado se encuentra el expediente judicial, Ulises recordó que el único avance que vislumbró fue el desbloqueo del iPad de su hermana a partir de pedidos que ellos mismos presentaron. "Vimos que habían logrado desbloquear el mismo sistema operativo en la causa de Fernando Báez Sosa y lo hicieron rápidamente. La desbloquearon, pero no nos llamaron para decirnos qué información hay", añadió.

Ulises añadió que le negaron el pedido de exhumación, algo que, según sus propias palabras, podría permitir determinar si había sustancias o veneno en el cuerpo de la modelo. En este sentido cuestionó a la Fiscalía General de San Isidro, la misma que interviene en la causa por la muerte de Diego Maradona.

Casi ocho años mayor que su hermano, pero siendo aún muy joven, Antonela tomó la palabra sobre el final de la entrevista. "Estoy pasando por el papel de 'madre'. Eso fue algo que se me complicó un poco porque todavía sentía que mi mamá era la que estaba al mando. Valentino lamentablemente está muy triste con todo esto y este video fue grabado luego de una charla familiar", concluyó.