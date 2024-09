El video que muestra que Roberto García Moritán se llevó sus cosas de la casa que compartía con Pampita: “Fue rápido”

Escuchar

Carolina “Pampita” Ardohain transita horas complejas luego de darse a conocer la presunta historia de infidelidad entre Roberto García Moritán y una periodista política, según reveló Ángel De Brito. En ese contexto, las cámaras de Intrusos (América) se acercaron a la casa del matrimonio en Barrio Parque, donde capturaron las imágenes de la mudanza del ahora ¿ex? marido de Pampita.

Así se llevaba sus pertenencias García Moritán de la casa de Pampita (Fuente: Captura de video/ América)

Quien fue hasta la casa de la pareja fue Alejandro Guatti, cronista del programa de espectáculos, que comentó la directiva que dio Pampita a la policía para que la prensa no esté al frente de su propiedad. “Nos vinieron a pedir prudencia porque hay menores”, sostuvo. Según explicaron desde ese programa, el político frecuentaba el departamento “de una amiga en Puerto Madero”, lo que terminó por ser el desencadenante de la ruptura para con la modelo.

El panel señaló que Moritán retiró algunas de sus pertenencias en “bolsas de residuo” y que la camioneta que trasladó todo era pequeña. “Fue algo rápido. Él llegó a las 11.30 de la mañana y en una hora armó todo. Puso todos los trajes, que se vieron las perchas”, sumó Guatti. En las imágenes se notó el instante en que se cargaron las cosas más “urgentes” en el camión de la mudanza.

Desde la casa de Pampita, García Moritán se llevó valijas, bolsas de residuo con ropa y electrodomésticos (Fuente: Captura de video/ América)

Asimismo, el cronista tuvo la oportunidad de interactuar con Roberto, que bajó de su auto y prefirió no responder a las preguntas. Junto con las bolsas de residuo se llevó cuatro valijas. “Se retiró con cara muy seria, muy distinto a otras veces (...) Se llevó cinco pares de zapatos y varias valijas, dos grandes y otras más pequeñas”. Y añadió: “También vimos computadoras y algunos electrodomésticos”.

Todo sobre la ruptura de Pampita Ardohain y García Moritán

En la noche del miércoles, Yanina Latorre brindó detalles sobre la relación extramatrimonial que el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habría tenido a espaldas de Pampita. Desde LAM (América), la panelista soltó: “Ahora les voy a contar la historia de amor de García Moritán con la periodista política, que está casada y por eso no la voy a nombrar. El año pasado estaba soltera”.

Y agregó: “Cuando, el año pasado, Pampita se va de viaje a filmar al sudeste asiático, Roberto fue invitado a un programa en Radio del Plata, donde conoce a esta periodista que es la periodista de este programa. Ahí hubo buena onda, se pasaron los teléfonos y se empezaron a histeriquear”.

La angelita aseguró que la modelo habría encontrado los mensajes de Moritán, pero presuntamente lo perdonó. “Se mataron, se arreglaron y lo perdonó. Le dice: ‘Esta te la perdono, pero ni una más’. De ahí se empezó a enterar de un montón de cuernos”, señaló Latorre y mencionó que Pampita estaba furiosa porque él no aportaba económicamente a la casa: “El tipo se iba, hacía creer que tenía plata y trabajaba, pero para que la familia funcionara ella ponía el 90 y él ponía el 10. El flaco se fue de todas las sociedades, de los restaurantes en los que trabajaba, los socios se enojaron porque no trabajaba y lo rajaron hasta que quedó sin nada. Tanto es así que vive del holding que tiene su familia. Los hermanos de él son los dueños de Bersa, la marca de pistolas de argentina que exportan a Estados Unidos”.

De momento, Pampita no se pronunció al respecto. Simplemente, le pidió a la policía que evite que la prensa se acerque a las puertas de su casa. Las únicas declaraciones de Moritán fueron este miércoles 25 de septiembre, cuando habló con el periodista Daniel Ambrosino hasta las versiones que indicaban que Pampita se iba a instalar en otra casa, en Nordelta.

“Eso te aseguro que no es verdad. Carolina tiene una casa allá, pero solo va los fines de semana“, dijo. Y remarcó: “Carolina no se va a ir a vivir allí. Eso lo confirmo completamente”. Al ser consultado sobre los motivos por los que todavía Pampita no habló sobre su situación conyugal, el ministro porteño mencionó: “Porque está sufriendo lo mismo que estoy sufriendo yo con esta operación política, con mala intención; ella se cuida y me parece que está muy bien”.

