Graciela Alfano lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito y explicó por qué se fue de Socios: “Nunca fui panelista, soy una figura”

Graciela Alfano estuvo al aire de Pasa Montagna, por Radio Rivadavia, y allí brindó detalles de su presente laboral, dio su opinión sobre la actualidad política de la Argentina y hasta criticó a Lali Espósito por sus gestos de “burla” cuando se anunció el Martín Fierro de oro.

Al referirse a su salida del programa Socios de Espectáculo, que se emite por eltrece, la actriz fue contundente: “Yo era una figura invitada convocada por el canal. Tenés que entender que, si vos ponés un nombre como el de Graciela Alfano en un producto que comienza a la mañana, le estás poniendo fichas. Es un gasto grande, mi sueldo es uno de los más grandes del canal. Yo cumplí con mi deber mientras se estaba gestando y después me fui”, explicó. Y agregó: “Cuando me aburro, quiero hacer otra cosa. No me quedo con un solo éxito”.

Tras ello, la exvedette resaltó que actúa de la misma forma en lo que respecta a su vida personal. “Esto también se puede ver en mi parte privada, que ha sido realmente exitosa. Desde chica he jodido todo lo que quise, gracias a esta gran salud, pero llega un momento que querés hacer otra cosa”, comentó Alfano.

“¿Te gusta ver tele? ¿Ves noticias?”, le preguntó, entonces, el periodista de espectáculos Pablo Montagna. “Yo hago clipping de noticias, no me gusta que me exceda el cerebro. Yo no dejo que cualquier cosa entre a mi cabeza. Yo tiendo a escuchar una síntesis de las cosas y, después, hacer una interpretación de lo que escucho”, contó, al mismo tiempo que dijo que solo ve cosas en la televisión que le divierten.

Graciela Alfano en Socios del Espectáculo

Además, durante la entrevista radial, Alfano remarcó que está “en contra de los premios”. Y profundizó: “Lo digo por experiencia, no por ser una perdedora, gané muchos premios. Basta de competir, vamos a compartir. Cuando en una terna de tres gana uno, hay dos que se ponen como el c... Y si ganás, vos sabés que te están mirando mal. Los otros aplauden porque no les queda otra. Podés ser simpática, como Lali haciendo mímica de que cortan y comen, pero queda de forro”, lanzó Alfano en alusión a los gestos que hizo la actriz y cantante cuando La Voz Argentina, programa del que participó como jurado, perdió el oro contra Masterchef Celebrity en los Martin Fierro. Y cerró: “¿Quién está ganando ahí? Nadie. Es la opinión de una cantidad de pibes, no es la verdad revelada”.

Picante, la actriz siguió con su reflexión: “Después, tenés la sombra de [Luis] Ventura o la del canal y eso no favorece al premio, sino que lo pone en tela de juicio y no le da credibilidad. Estamos haciendo una mascarada, le decimos a la gente que es un circo. Yo escuché cosas entre Susana [Giménez] y Mirtha [Legrand]. Tienen que hacer un programa las dos y dejar de competir. Hoy el ser buenito da hipócrita, da mentiroso. Hoy lo humano no es decir cosas buenas del otro. No hace falta tener feeling con la otra persona. Con Adrián Pallares me pasó eso y admitir eso es la que va”.

“¿Cómo estás viendo el país desde tu óptica?”, preguntó Montagna en otro tramo del mano a mano: “Yo veo al mundo con grandes problemas para solucionar problemas. Afortunadamente, pudimos manejar la pandemia, ahora se viene una guerra [en Ucrania]. Nos pasa lejos, pero nos pasa a todos. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial y se creó a la ONU, no pasó un día en donde no haya habido una guerra. Cuando la gente no aguanta, quiere un Apocalipsis”, respondió ella. Y concluyó: “A mi lo que más me preocupa son los chicos que tienen que comer. Si no se desarrollan las neuronas, no hay crecimiento. Si hay un 48% de pobres, estás mandando el país al fracaso. Hay problemas que resolver”.