Elba Marcovecchio imaginó cómo hubiese reaccionado Lanata tras el fallo contra Cristina Kirchner

A seis meses de la muerte de Jorge Lanata, su figura volvió a ocupar un lugar central en el debate público luego de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. El periodista fue clave en la investigación periodística que originó la causa judicial.

La abogada Elba Marcovecchio, viuda del periodista, habló anoche en el programa LAM sobre lo que significó la decisión del máximo tribunal y cómo cree que hubiera reaccionado el fundador de Periodismo Para Todos. “Yo lloré, te juro. Lloré porque me preguntaba ‘¿lo estás viendo?’”, dijo, conmovida.

“A Jorge le hubiera gustado ver esto. Jorge creía en la justicia. Él hacía las investigaciones y las dejaba en manos de la justicia”, agregó durante la entrevista con Ángel de Brito.

La abogada compartió una historia en su cuenta de Instagram con la imagen de un cuadro de Mark Rothko, artista favorito de Lanata, y una frase en letras blancas: “El resultado de tus investigaciones... ¿lo estás mirando?”. La publicación conmovió a los seguidores del periodista, quien falleció el 30 de diciembre pasado a los 64 años tras una extensa lucha con múltiples problemas de salud.

En el programa de América, Marcovecchio recordó cómo Lanata vivió cada etapa del proceso judicial que ahora tiene sentencia firme. “Cuando fue la primera sentencia en 2023, me acuerdo de ver la emoción de Jorge. La emoción de que la investigación había prosperado, pero en el sentido de que la justicia la había tomado y había seguido trabajando”, insistió.

El posteo de Marcovecchio tras la condena a Cristina Kirchner @elbitamarcovecchio

Lanata fue uno de los primeros periodistas en denunciar públicamente los hechos de corrupción durante el gobierno kirchnerista. A través de informes televisivos, columnas y libros como Argentinos y Óxido, el conductor se convirtió en una figura incómoda para el poder.

La denuncia de Elisa Carrió en 2008, la de la fiscal Mariana Zuvic en 2015, y finalmente el avance judicial fueron pasos de una investigación que Lanata impulsó desde el periodismo.

El corazón que le dedicó Elba a Lilita @elbitamarcovecchio

“Jorge no se creía juez. Él investigó y puso a disposición de la justicia toda la investigación. Era un distinto”, dijo, al tiempo que sumó en otro tramo: “Jorge trabajó mucho en esta investigación desde el periodismo y sin los recursos del Estado. Lo que eso significa que, por supuesto, no se pueden intervenir teléfonos, no se pueden hacer ningún tipo de medida que la justicia sí puede”, consideró.

Cuando De Brito le preguntó si Lanata estaría festejando, Marcovecchio respondió: “Sí, yo creo que sí. Pero también creo que todo esto le costó el cuerpo. Yo estoy hablando como esposa. Jorge era apasionado, intenso y, quien es apasionado e intenso, también lo corporiza”.

El legado de Lanata en el periodismo

Consultada sobre el legado de Lanata en el periodismo argentino, Marcovecchio fue contundente: “Jorge era contracorriente, a veces a favor de la corriente, no necesariamente en contra, pero era un libre pensador”, sostuvo, al tiempo que sumó: “Jorge decía y pregonaba que el periodismo tenía que ser una fuerza de contrapeso en relación al poder. Si el periodismo es un aplaudidor, ¿dónde está ese contrapeso?”.

Y concluyó con una reflexión: “En este en este momento, yo no puedo ser egoísta y decir que sólo yo lo extraño. Creo que en este momento muchos estamos extrañando a Jorge”.