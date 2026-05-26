Anne Hathaway reveló que padeció una condición médica que la dejó “legalmente ciega” de un ojo durante diez años

Anne Hathaway es una de las actrices más exitosas de Hollywood. Siempre vigente, hoy todas las miradas están puestas sobre ella por el estreno de El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela de una de las películas más populares de su carrera. Y mientras en los medios comenzó a instalarse el debate sobre si la actriz se sometió o no a una cirugía estética, sorprendió al revelar que durante diez años estuvo “legalmente ciega” del ojo izquierdo y que su recuperación fue “un milagro”.

La confesión tuvo lugar en el podcast Popcast de The New York Times. Allí, la actriz de 43 años contó que no tuvo visión en un ojo durante toda la década de sus 30 debido a una catarata de aparición precoz. “Afectó tanto mi visión que básicamente quedé legalmente ciega del ojo izquierdo y terminé operándome”, explicó. “Y no me di cuenta de lo grave que se había vuelto hasta que finalmente pude ver el espectro completo”, se sinceró.

Anne Hathaway, en el centro de la escena por el estreno de El diablo viste a la moda 2 ANGELA WEISS - AFP

“Desde entonces me tranquilicé”, agregó la ganadora del Oscar por su trabajo en Los Miserables. “No me había dado cuenta de que en realidad estaba afectando mi sistema nervioso”. Con esa frase, la actriz dejó en claro que el problema no solo comprometía su capacidad visual, sino también su bienestar general y emocional. Según explicó, convivir durante tantos años con una visión deteriorada terminó generándole un nivel de tensión permanente que recién pudo dimensionar después de recuperar la capacidad de ver con normalidad.

“Aprecio la visión porque, literalmente, siento que cada día me despierto y puedo ver de la manera en que lo hago, es un milagro”, celebró Hathaway. “De verdad pienso: ‘Hace dos generaciones, eso no habría sido una posibilidad para alguien como yo’. Así que realmente me siento muy conectada con ese tipo de milagro”. Lejos de dar por sentado algo tan básico como la vista, aseguró que hoy vive esa capacidad con gratitud y asombro, consciente de que en otra época probablemente habría tenido que resignarse a convivir para siempre con esa limitación.

Anne Hathaway junto a Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci en la gira promocional de El diablo viste a la moda 2 Evan Agostini - Invision

Hathaway rompió el silencio sobre su supuesta cirugía estética

La semana pasada, Hathaway habló por primera vez de los rumores que circulan desde hace meses sobre una posible cirugía estética. En una entrevista publicada por la revista Elle, la actriz explicó que las especulaciones comenzaron a crecer después de que se viralizaran imágenes suyas en alfombras rojas y eventos promocionales, donde muchos usuarios en redes sociales comenzaron a decir que se había hecho un lifting en la cara.

Lejos de esquivar el tema, Hathaway decidió enfrentarlo con humor y sinceridad. De hecho, reveló que el supuesto “cambio” en su rostro es producto de un truco muy simple de estilismo que utiliza su peluquero: dos pequeñas trenzas cerca de las sienes que se tiran hacia atrás y se sujetan con hebillas para generar un leve efecto tensor. “Estamos hablando de decisiones médicas importantes que la gente está dando por hechas”, expresó. “Quería mostrar que no, que no tomé una gran decisión médica. Son solo dos trenzas”.

“Estamos en una época en la que la gente se siente muy segura al asumir que lo que piensa es un hecho”, reflexionó shutterstock

La actriz reconoció, sin embargo, que el nivel de especulación terminó incomodándola. “Estamos en una época en la que la gente se siente muy segura al asumir que lo que piensa es un hecho”, reflexionó. Y aunque aseguró que su primera reacción suele ser no responder a los rumores, admitió que esta vez sintió la necesidad de contar su versión porque “la conversación se estaba volviendo una distracción”.

Durante la charla, Hathaway también habló del impacto que tuvo la exposición mediática en distintos momentos de su carrera. Recordó especialmente los años del fenómeno conocido como “Hathahate”, cuando fue blanco de críticas constantes en internet y confesó que en aquella época era mucho más insegura y dura consigo misma. “Tenía muchísimo miedo”, reconoció. Con el paso del tiempo, contó que aprendió a vivir con mayor tranquilidad y a no dejarse afectar tan fácilmente por la mirada ajena.