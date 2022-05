La revelación de Romina Gaetani sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente a Benjamín Vicuña

A lo largo de los años, la televisión argentina contó con un abultado repertorio de novelas y producciones nacionales. Muchas de ellas contaron con traiciones, búsqueda de venganza e icónicas relaciones románticas que, en algunos casos, superaron la ficción para trasladarse a la realidad. A su vez, sucedió que, porque dos actores demostraron una potente química en la pantalla, la audiencia asumió que sucedía lo mismo cuando las cámaras se apagaban. Romina Gaetani fue una de las víctimas de este proceso de pensamiento y, durante su paso por LAM (eltrece), recordó la conversación que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain cuando la vincularon con Benjamín Vicuña.

Romina Gaetani en LAM

Durante una década, Benjamín Vicuña y Pampita conformaron una consolidada pareja dentro del ambiente del espectáculo. Se conocieron en el 2005, comenzaron a salir poco después y juntos tuvieron cuatro hermosos hijos: Blanca -quien falleció en el 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio. Sin embargo, en el 2015 protagonizaron un gran escándalo en donde terminó involucrada Eugenia “la China” Suárez como la tercera en discordia y que culminó en una estrepitosa separación.

A pesar de que ese fue el final definitivo, en los años anteriores la modelo y el actor chileno ya habían atravesado algunas crisis. La mayoría de ellos lo ubicaban a él en medio de rumores de infidelidad y, tanto se hablaba de sus tendencias de mujeriego, que el público terminó por vincularlo con muchas celebridades con quienes, quizás, no tuvo ningún encuentro.

Una de ellas fue Romina Gaetani, con quien protagonizó la aclamada telenovela Herederos de una venganza (eltrece), en donde hacían de pareja. La tensión que se veía en pantalla fue suficiente para que comenzaran a surgir teorías de una posible relación secreta -ya que, en ese entonces, Vicuña seguía con Pampita- pero terminaron por disiparse. Más de diez años después, la actriz recordó ese incómodo momento y reveló que tuvo un diálogo muy íntimo con la actual conductora de El hotel de los famosos (eltrece).

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña estaban en pareja en ese entonces archivo

La charla comenzó cuando Ángel De Brito le preguntó por el recordado beso con su colega chileno, el cual pasó a ser un momento destacado en su carrera. “Yo hacía pareja con Luciano Castro y éste (por Vicuña) era el marido malo, nunca lo besaba”, explicó Gaetani. Y, sobre el día que filmaron esa escena, detalló: “En un momento que estábamos bien, plano lejos, abierto. ‘Acción’, un beso, un beso, un beso y nunca cortábamos”. Cuando le preguntaron si su coestrella era un buen besador, aseguró que si pero dejó algo claro: “Lengua no”.

La conversación derivó a la supuesta relación más íntima que mantuvieron fuera del set. “¿Quedó en el beso, no? ¿No pasó a mayores? Porque siempre hubo un comentario, que Gaetani se morfó a Vicuña”, quiso saber el conductor. La entrevistada, tajante, aseguró que no pasó nada y agregó: “Hablé con Caro, todo”.

Romina Gaetani recordó el apasionado beso que protagonizó con Benjamín Vicuña Foto: Polka

Y continuó: “Tengo buena onda con Pampita porque tenemos amigas en común. Estuvimos media hora larga hablando. Fue la conversación de dos mujeres hablando de hombres, y cómo estás vos, y cómo estoy yo”.

Romina Gaetani recordó los rumores que la vincularon con Vicuña diez años atrás

Finalmente, deslizó una pequeña crítica a la posición en la que ubican a las artistas en estas situaciones y dijo: “¿Por qué esta cosa que siempre nos ponen a nosotras, o a mí que siempre me pusieron en ese lugar de roba maridos, y me comí varios garrones por eso? Yo no soy de salir a decir, dejo que las cosas que caigan por su propio peso y que cada uno se haga cargo del marido que elige o de la mujer que elige”.