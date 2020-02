La conductora de Radio Pop fue tendencia en las redes por sus polémicas declaraciones

La conductora radial Elizabeth "la Negra" Vernaci transita recurrentemente la delgada línea entre el humor y la ofensa, pero en esta oportunidad fue mucho más allá y lanzó una polémica frase, que generó un fuerte rechazo en las redes sociales.

"Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir", dijo La Negra al aire de Radio Pop en una conversación informal con su operador técnico e inmediatamente comenzó a recibir críticas que, con el paso de las horas, se fueron multiplicando hasta convertir el tema en la principal tendencia de Twitter.

Desde políticos, hasta periodistas, pasando por artistas e historiadores, las críticas a Vernaci llegaron desde todos los ámbitos. Hasta el gobernador Gerardo Morales le dedicó una carta abierta en la cual repudió "su falta de respeto" y le exigió que se disculpe con la provincia.

Una de las críticas más consistentes surgió de la periodista jujeña Rosario Agostini, que compartió un video en el cual afirmó: "No me duele que me digas boliviana, porque amo a los bolivianos, me duele que digas que no somos Argentina".

Por su parte, Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, escribió: "Su visión porteña le impide ver la grandeza de los pueblos andinos y la fuerza de la Argentina profunda. Ojalá venga a Jujuy algún día y pueda cantar acá el himno nacional así siente la verdadera argentina".

En el mismo sentido se expresó la senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo, "Señora Elizabeth Vernaci sepa usted que su pretencioso humor porteñocéntrico no es gracioso. Es, por cierto, una falta de respeto a los jujeños y un desconocimiento de nuestra historia y de nuestro presente. Espero que tenga la grandeza de disculparse con Jujuy".

En tanto, el exdiputado Waldo Wolff fue más breve: "Vergüenza", escribió y remarcó que los compañeros de Vernaci se rieron.

Además de estos comentarios, miles de usuarios, de todas partes del país, expresaron su rechazo a las declaraciones de la conductora.